La prima foto di Nicolas Vaporidis dopo aver vinto L’isola è con una ciambella al cioccolato Nicolas Vaporidis si prepara a tornare in Italia dopo la sua avventura in Honduras. In attesa di prendere il volo, si gode una ciambella all’aeroporto e scatta il suo primo selfie lontano da vincitore dell’Isola dei Famosi.

A cura di Ilaria Costabile

Prima foto per Nicolas Vaporidis dopo la vittoria all'Isola dei Famosi 2022. L'ex naufrago pubblica uno scatto su Instagram dopo aver addentato una ciambella ricoperta di glassa al cioccolato, una degna ricompensa dopo più di tre mesi di fame e stenti. Le prime ore lontano dalla Palapa e il ritorno alla normalità assono un sapore decisamente diverso, e l'attore è pronto per tuffarsi nuovamente nelle vita di tutti i giorni, consapevole di aver mostrato una parte inedita di sé e di aver trionfato nell'edizione del reality più lunga di sempre.

La foto prima della partenza per l'Italia

"99 giorni dopo, la gioia" scrive Nicolas Vaporidis contento come un bambino che ha finalmente conquistato qualcosa che desiderava da tempo. E in effetti non si può dire che lui e i suoi compagni d'avventura in questa lunga permanenza non abbiano desiderato un pasto sostanzioso o qualcosa di gustoso da poter sgranocchiare, anche nei momenti di noia, ma oltre al riso, al cocco e ai pesci che ogni tanto riuscivano a pescare non c'era null'altro che potesse sfamarli. Ed è così che dopo quasi cento giorni, smagrito, stanco ma col sorriso di chi sa di aver superato i propri limiti, l'attore romano rientra in Italia e si prepara ad affrontare il lungo viaggio dall'Honduras nel modo migliore possibile, sollazzandosi all'Aeroporto Intenazionale Ramòn Villeda Morales.

La finale senza Edoardo Tavassi

Una finale che ha vissuto accanto a Carmen Di Pietro, terza classificata, che è stata una compagna di viaggio formidabile in grado di alleggerire i momenti di tensione e dimostrando di non arrendersi dinanzi a nulla, nonostante la mancanza di cibo. L'arrivo in albergo per i due rappresenta un traguardo incredibile e come pubblicato anche nelle storie di Nicolas Vaporidis, eccoli a banchettare, anche se un componente della squadra iniziale non è presente. Si tratta, come si legge anche nella story di Edoardo Tavassi, grande protagonista dell'Isola dei Famosi, oltre che grande amico dell'attore romano che non ha mai nascosto il dispiacere per non aver vissuto questi ultimi momenti insieme, sperando nella vittoria dell'uno o dell'altro. Non resta, quindi, che aspettare una reunion italiana dell'unica vera coppia del reality.