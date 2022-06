Nick fa pace con Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis all’Isola: “Siamo più amici di prima” Dopo le tensioni dei giorni scorsi all’Isola, Nick ha fatto pace con Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. I tre naufraghi hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle e sono tornati “più amici di prima”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei Famosi 2022 sembra essere tornato il sereno tra i naufraghi. Dopo gli scontri nei giorni scorsi nati a causa del cibo e degenerati poi durante la puntata del 6 giugno, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis e Nick si sono chiariti e pare si siano lasciati alle spalle le tensioni degli ultimi tempi.

Il chiarimento di Nick con Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro

Nella notte dopo la puntata del 6 giugno, in cui ormai la tensione tra i naufraghi era arrivata alle stelle, Carmen ha deciso di fare un passo verso Nick e provare a sistemare la situazione. Solo qualche giorno prima, la showgirl lo aveva attaccato sostenendo di conoscere la sua voce "solo per Anima Mia". Dall'altra parte Nick, durante la diretta, si era rifiutato di stringere la mano alla compagna d'avventura. "Mi vengono le lacrime agli occhi a ripensarci, ci consociamo da tanti anni. La mia era una battuta", ha detto Carmen al naufrago provando a fare pace. "Mi sono stranito perché ho caricato tutto lo stress della giornata", ha ribattuto lui, accettando di buon grado il suo "ramoscello d'ulivo" e poi abbracciandola. "É stato un abbraccio liberatorio, ha capito di aver effettivamente sbagliato", ha aggiunto la naufraga.

Anche con Nicolas Vaporidis è arrivato il momento di lasciarsi tutto alle spalle e fare pace: i due naufraghi si sono abbracciati e stretti la mano, pronti a iniziare un nuovo capitolo della loro amicizia all'Isola. "Nicolas si è avvicinato e ha capito di aver esagerato e questa mattina siamo più amici di prima, anche con Carmen", ha ammesso Nick.

Cosa era successo tra Nick, Carmen e Nicolas all'Isola

Nei scorsi giorni, Nick era stato duramente attaccato dal gruppo e soprattutto da Nicolas e Carmen per via delle sua proposta di dividere le razioni del cibo. In particolare, l'attore aveva detto di aver cambiato idea sul naufrago accusandolo di non essere più quello di prima e quindi non più un suo alleato. Anche Carmen era d'accordo con l'attore, sostenendo appunto di non aver mai sentito la voce di Nick se non con Anima Mia.