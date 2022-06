Carmen Di Pietro terza classificata all’Isola, Luxuria: “Il podio doveva essere diverso” Carmen Di Pietro si è classificata terza all’Isola dei famosi, perdendo al televoto contro Nicolas Vaporidis. L’opinionista Vladimir Luxuria ha palesato il suo malcontento: “Il podio doveva essere diverso”.

A cura di Stefania Rocco

La finalissima dell’Isola dei famosi non si è conclusa come il pubblico e gli addetti ai lavori si aspettavano, principalmente a causa di infortuni e rinunce. A sfidarsi per la vittoria sono stati Nicolas Vapioridis, Carmen Di Pietro, Luca Daffrè, Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis e Nick Luciani. A salire sul podio sono stati Nicolas, Carmen e Luca che si sono conterei la vittoria e il montepremi finale. Ma in studio, sui social e tra gli spettatori il malcontento è divampato, non a causa della produzione del reality. “Il podio sarebbe dovuto essere diverso”, ha sottolineato l’opinionista Vladimir Luxuria interpretando il pensiero generale.

Naufraghi ridotti a causa di rinunce e infortuni

Secondo il parere della stragrande maggioranza del pubblico, a contendersi la vittoria finale ci sarebbe dovuto essere un gruppo di naufraghi composto da Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni, Giuendalina Tavassi ed Edoardo Tavassi. Così non è andata: Alessandro e Guendalina hanno deciso di abbandonare il gioco quando il reality è stato allungato di un mese, mentre Edoardo è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio ad appena una settimana dalla finalissima.

Luca Daffrè sul podio dell’Isola dei famosi

Rinunce e infortuni hanno consentito a naufraghi entrati anche molto dopo il fischio di inizio generale di guadagnare il podio. È il caso, ad esempio, di Luca Daffrè, ritrovatosi a giocarsi la finalissima con Nicolas Vaporidis benché non fosse tra i finalisti voluti dal pubblico a casa. Lo stesso discorso vale per Mercedesz, Marialaura e Nick Luciani. Naufraghi che hanno dato tanto a questa edizione del reality ma che non sono riusciti a entrare nel cuore del pubblico come coloro che questa sera ci si aspettava vedere trionfare. Edoardo Tavassi, in particolare, avrebbe meritato di guadagnare un posto in finalissima accanto a Carmen e Nicolas se un infortunio al ginocchio non lo avesse costretto ad abbandonare il gioco a pochi giorni dalla finalissima di questa edizione.