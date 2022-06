“Non ho mai sentito un dolore così grande nella mia vita”, Edoardo Tavassi lascia l’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi lascia ufficialmente l’Isola dei Famosi 2022 per infortunio: “Ho sentito il dolore più forte di sempre”. Lacrime per Mercedesz Henger: “Ci vediamo fuori”.

Edoardo Tavassi è ufficialmente costretto al ritiro dall'Isola dei Famosi 2022. A causa di un infortunio anche grave, Edoardo Tavassi deve lasciare proprio nella semifinale, nella centesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. La puntata si è aperta proprio con Ilary Blasi che ha voluto sentire il fratello di Guendalina: "Sono stati dei giorni molto difficili e complicati, purtroppo come sai", dice Ilary Blasi, "i referti medici ti costringono di lasciare l'Isola". Edoardo Tavassi si è lesionato i legamenti del ginocchio dopo essersi scontrato contro uno scoglio. La coerenza di Edoardo: "Quello che avete visto di me, ero io al 100%".

Cosa è successo

Un video ha ripercorso quello che è successo con l'infortunio, poi lui ha spiegato: "Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta. Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk' e ancora uno ‘stuk' e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio. E da quel momento ho cominciato a piangere. La paura mia è stata da sempre non concludere l'Isola". La diagnosi è purtroppo infausta: lesione dei legamenti. Edoardo Tavassi ha dichiarato: "L'avrei fatta pure da zoppo, ma putroppo l'esito del medico è chiaro".

Edoardo Tavassi non trattiene la commozione

Gli applausi del pubblico

Tantissimi applausi per Edoardo Tavassi. Il pubblico gli ha tributato un grande abbraccio ideale perché è stato uno dei grandi giocatori di questa edizione. "Non voglio essere retorica ma il percorso del guerriero si vede indipendentemente dal raggiungimento della meta", ha detto Ilary Blasi, "tutto il pubblico ti fa un forte applauso e non sai quanto ci dispiace che tu debba abbandonare il gioco a un passo dalla finale". Vladimir Luxuria: "Tu ne esci fuori in piedi, anche se ti fa male il ginocchio. Hai creato delle dinamiche di gioco stupende, che ci sono piaciute". Nicola Savino: "Ti aspettiamo per la finale, assolutamente, ti godi la finale da qui e così capirai quello che è successo".

L’infortunio di Edoardo Tavassi

La reazione di Mercedesz Henger

Edoardo Tavassi ha poi comunicato il suo addio ai naufraghi, su tutti a Mercedesz Henger, con cui c'è stato un interesse molto concreto. Purtroppo per la figlia di Eva Henger, l'uomo con cui ha stabilito la sintonia maggiore deve abbandonare l'Isola. È affranta, in lacrime, non se lo aspettava perché era da cinque giorni che Edoardo Tavassi non aveva contatti con gli altri naufraghi, e immaginava che le sue condizioni potessero essere in qualche modo migliori. Le parole di Edoardo Tavassi:

Voglio dire a Mercedesz che sono un malfidato. All'inizio ho avuto dei dubbi, poi abbiamo recuperato e poi c'è stata questa roba della settimana in nomination dove mi ha dato l'ultimatum, ma se noi ci dobbiamo frequentare, le dico, facciamo fuori e sentirmi all'ultimo a dover scegliere qualcosa che non è la vita vera, m'ha fatto scatenare quella cosa dell'ennesimo dubbio. In Italia ci frequenteremo? Ma certo che ci vediamo.

Mercedesz Henger risponde: "Ho avuto un momento di egoismo, ma non so che cavolo mi è preso, penso e pensavo che sarei uscita oggi e ti avrei dovuto aspettare fuori e volevo semplicemente sapere che ci saremmo visti fuori".