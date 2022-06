Infortunio Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi, la madre: “Oggi il risultato della risonanza” Edoardo Tavassi si è fatto male a un ginocchio durante una prova ricompensa all’Isola dei Famosi. È stato portato via per accertamenti medici e la sua partecipazione alla finale è a rischio. La madre, Emanuela Fuin, ha fatto sapere che oggi (20 giugno) si avrà il risultato della risonanza.

Elisabetta Murina

Edoardo Tavassi si è infortunato a poche puntate dalla fine dell'Isola dei famosi 2022. Il naufrago si è fatto male al ginocchio durante una prova ricompensa in canoa insieme a Carmen Di Pietro e ha dovuto lasciare la Playa per sottoporsi ad accertamenti medici. La sua partecipazione alla finale, in programma per il 27 giugno, è a rischio. A dare i primi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute è stato l'inviato Alvin, spiegando che "si sta sottoponendo a degli esami". Ora è la madre, Emanuele Fuin, a svelare qualche dettaglio in più sulle condizioni del naufrago.

Le parole della madre di Edoardo Tavassi

Emanuela Fuin, madre dei fratelli Tavassi, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram aggiornando i fan sulle condizioni di salute di Edoardo, che dopo essersi fatto male a un ginocchio rischia di non poter più continuare la sua avventura all'Isola dei Famosi 2022, proprio a un passo dalla finale. Condividendo la storia di Alvin, che già aveva fatto sapere che il naufrago si stava sottoponendo ad accertamenti, ha scritto: "Forza Edo! Oggi sapremo il risultato della risonanza". Oggi, 20 giugno, è quindi il giorno in cui si saprà con certezza l'esito degli esami e la sorte di Edoardo in Honduras. Il responso dovrebbe arrivare proprio durante la puntata di questa sera, la semifinale, ma è probabile che già qualche ora prima trapelino delle informazioni.

Il senso di colpa di Carmen Di Pietro

Edoardo Tavassi si aggiunge alla lunga lista di concorrenti che si sono infortunati in questa edizione dell'isola dei famosi. L'incidente è avvenuto durante una prova ricompensa, che consisteva nel percorrere un tratto in canoa per raggiungere una barca alla quale erano ancorati del pollo con patate. Il naufrago, che ha gareggiato insieme Carmen Di Pietro, ha avuto delle difficoltà durante la traversata e si è fatto male. È arrivato dolorante sulla spiaggia, dove i compagni lo hanno subito aiutato, prima che fosse portato in infermeria per accertamenti. La compagna si è sentita in parte responsabile per l'accaduto, pensando che la colpa sia anche sua e sente la mancanza del naufrago.