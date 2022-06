Isola, finale a rischio per Edoardo Tavassi dopo infortunio: “Farà degli esami, capiremo in puntata” All’Isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi non è ancora rientrato in gioco dopo l’infortunio al ginocchio. Alvin ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

A cura di Daniela Seclì

Foto: IPA

All'Isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi non è ancora rientrato in gioco. Il naufrago ha avuto un brutto infortunio al ginocchio mentre faceva una prova per aggiudicarsi del cibo come ricompensa. Dolorante, è stato portato in infermeria. Alvin ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Le condizioni di salute di Edoardo Tavassi dopo l'infortunio

Lo Spirito dell'Isola ha proposto ai naufraghi una prova che consisteva nel raggiungere, a bordo di una canoa, una barca ancorata al largo e suonare una campanella. Tutti i concorrenti dovevano riuscire nell'impresa per aggiudicarsi un vassoio con pollo e patate. Purtroppo, Edoardo Tavassi si è fatto male. Alvin, in una serie di Instagram Stories (vedi video in alto, ndr), ha dato aggiornamenti sui problemi di salute riportati da alcuni naufraghi, tra cui il fratello di Guendalina:

"Vi do un paio di aggiornamenti sui naufraghi. Sono ormai gli ultimi giorni sull'isola e sono successe un po' di cose. Mercedesz si è fatta male, si è tagliata però adesso rientra. Nicolas si è fatto male. E anche lui è già rientrato. Edoardo, invece, si è fatto male al ginocchio. Capiremo lunedì. Sta facendo un po' di esami per capire la sua situazione quale sia. La stanchezza si fa sentire, soprattutto tra i naufraghi e anche tra noi qua, devo dire la verità. Tre mesi sono davvero lunghi, però bisogna tenere duro. Manca poco. Lunedì semifinale dell'Isola dei famosi e capiremo cosa accadrà ai nostri naufraghi".

Dunque, se per Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis l'allarme sembra essere rientrato, per Edoardo Tavassi la finale sarebbe ancora a rischio. Sarà l'esito degli esami medici a decidere il suo destino nel reality.

Infortunio Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro si sente in colpa

Carmen Di Pietro, intanto, sta facendo i conti con i sensi di colpa. Ha raccontato che Edoardo Tavassi si è fatto male nel tentativo di dare indicazioni a lei su come indirizzare la canoa verso la campanella da suonare durante la prova: "A me dispiace, è successo perché dava delle dritte a me su come girare con la canoa. Se non fosse stato lì per me…Mi dispiace tanto". Luca Daffré l'ha consolata, dicendole che Edoardo sicuramente l'ha aiutata con piacere. Marialaura De Vitis ha concluso: "La sua mancanza si sente, non se lo meritava".