Infortunio per Edoardo Tavassi che lascia l’Isola per accertamenti: “Piangeva, si è fatto malissimo”

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

Anche Edoardo Tavassi è tra i naufraghi infortunati dell'Isola dei famosi 2022. Il concorrente stava facendo una prova per ottenere del cibo, quando si è fatto male a una gamba. Ma andiamo con ordine. È spettato a Tavassi leggere la pergamena che annunciava la prova da sostenere per aggiudicarsi pollo e patate:

"Lo spirito dell'isola pretende il salto di qualità e per questo oggi vi vuole navigatori. Sulla barca ancorata al largo c'è un vassoio con pollo e patate per tutti. Per conquistarlo dovrete solcare il mare dei Caraibi su una canoa. Dovete raggiungere la barca, suonare la campana e tornare indietro".

Il primo tentativo di Edoardo Tavassi di raggiungere la barca con la canoa si è rivelato fallimentare. Il naufrago è apparso in difficoltà, tanto che la piccola imbarcazione si è riempita d'acqua e si è ribaltata. Tuttavia, non si è arreso. Ci ha riprovato ed è riuscito a raggiungere la campana e suonarla.

Edoardo Tavassi si è fatto male a una gamba

Foto IPA

Mentre tornava a riva a nuoto, però, ha fatto una smorfia di dolore. Poi Estefania Bernal lo ha visto piangere: "A un certo punto, mentre Luca sta tornando con il pollo e con le patate, vedo Edoardo che stava piangendo sopra un tronco e che si era fatto malissimo". Sia Edoardo che Mercedesz Henger hanno lasciato l'Isola su una barca per accertamenti medici. Il problema sembra essere un dolore alla gamba, in particolare all'altezza del ginocchio. Potrebbe avere urtato mentre faceva la prova. Occorrerà attendere le prossime ore per capire quanto sia grave l'infortunio.

Il faccia a faccia con Mercedesz Henger

Una giornata decisamente complicata per Edoardo Tavassi che poco prima di infortunarsi, aveva avuto un faccia a faccia con Mercedesz Henger. Quest'ultima lo ha accusato di non esserle stato vicino quando si è fatta male a una mano. Ma lui l'ha attaccata:

"Tu hai detto che ne avremmo parlato senza le telecamere e poi vai davanti alle telecamere a fare la vittima. Ti stai ca**ndo sotto per la nomination. Infatti hai detto che non volevi andartene in semifinale. Perché ti comporti così proprio questa settimana? Non te n'è mai fregato niente di me, sei entrata con l'idea di provarci".

In sostanza, l'ha accusata di essere entrata nel reality con una precisa strategia: "Fare la storiella da reality o fare la vittima se ti avessi detto di no". Mercedesz è montata su tutte le furie: "Io ci sono rimasta male umanamente Edoardo. Non voglio fare la storia sull'Isola, non voglio fare come te che pensi solo a questo gioco di mer**".