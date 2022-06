Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’Isola dei famosi 2022 Nicolas Vaporidis ha vinto l’Isola dei famosi 2022 contro Luca Daffrè, classificatosi al secondo posto. Medaglia di bronzo per Carmen Di Pietro.

A cura di Stefania Rocco

Foto IPA

È stato Nicolas Vaporidis ad alzare la coppa del vincitore dell’Isola dei famosi 2022. Il naufrago che meglio ha incarnato lo spirito di questa edizione ha portato a casa la vittoria, battendo in finalissima Luca Daffrè che si è classificato al secondo posto. Medaglia di bronzo per Carmen Di Pietro, altra grande protagonista di questa edizione.

Nicolas Vaporidis ha vinto l’Isola dei famosi 2022, le percentuali

La finalissima dell’Isola dei famosi 2022 si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis che ha vinto con l'87% dei voti. Al secondo posto è riuscito a piazzarsi Luca Daffrè che è riuscito ad arrivare in finalissima dopo avere vinto una prova decisiva che ha costretto allo scontro diretto Nicolas e Carmen. Carmen Di Pietro, altra grande protagonista di questa edizione del reality show, è stata eliminata da Nicolas Vaporidis e ha guadagnato il terzo posto (il 58% ha votato per l'eliminazione di Carmen, contro il 42% che ha votato per Nicolas). A sorpresa, Luca Daffrè è riuscito a guadagnare la medaglia d’argento dopo avere battuto la quarta classificata Mercedesz Henger (51 e 49 le percentuali di televoto) e la quinta classificata Marialaura De Vitis (televoto chiuso a 74% contro 26%). La classifica finale ha visto i naufraghi disposti nel modo seguente:

1. Nicolas Vaporidis

2. Luca Daffrè

3. Carmen Di Pietro

4. Mercedesz Henger

5. Marialaura De Vitis

6. Nick Luciani

Cosa è successo durante la finale del 27 giugno 2022

La finale dell’Isola dei famosi 2022 è stata quasi completamente assorbita dalle sorprese ricevute dai naufraghi. Luca Daffrè ha rivisto il padre mentre Marialaura De Vitis si è commossa di fronte all’arrivo a sorpresa della madre in Honduras. Mercedesz Henger si è invece collegata in diretta con la madre Eva Henger. La donna, vittima di un incidente automobilistico, non ha potuto raggiungere fisicamente la figlia perché ancora in riabilitazione. A sorpresa, ha raggiunto la madre in Honduras Alessandro Iannoni che ha riabbracciato la madre Carmen Di Pietro a un mese dalla sua decisione di abbandonare l’Isola.