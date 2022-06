Mercedesz Henger ritrova la madre Eva all’Isola dei Famosi: “Non ci parlavamo da due anni” All’Isola dei Famosi Eva Henger si mostra per la prima volta dopo il grave incidente per un chiarimento con la figlia. A dividerle, da due anni, un silenzio dopo una lite.

A cura di Andrea Parrella

Sorpresa per Mercedesz Henger all'Isola dei Famosi. La naufraga, che è risultata quarta classificata di questa edizione, ha incontrato a distanza sua madre, Eva Henger, poco prima di essere eliminata dal programma. Un incontro affatto scontato, sia per il grave incidente di cui Eva Henger è rimasta vittima poco prima dell'approdo di Mercedesz all'Isola dei Famosi, sia perché le due non si rivolgevano la parola da tempo, come ha chiarito proprio la naufraga ad Ilary Blasi, prima del collegamento a sorpresa: "Mi sento che una delle prime cose che farò tra due ore sarà chiamare mia madre, perché voglio vederla, da sola, e risolvere questa questione che va avanti da troppo tempo. Due anni senza quasi parlarci, non è normale e non so come sia potuto succedere".

La lite tra Mercedesz Henger e sua madre

Quindi il collegamento a sorpresa, che ha emozionato Mercedesz: "Sei bellissima e non hai più il gesso – ha detto alla madre – Come sta la gamba?". Eva Henger ha quindi parlato delle sue condizioni di salute: "Sto ogni giorno un po' meglio, Non cammino ancora, però presto accadrà". Poi si è rivolta alla figlia, spiegando la situazione :

Non vedo l'ora di rivederti perché io ti ho vista tutti i giorni e ti rivedo come prima, quando eri piccola e hai fatto la prima volta l'Isola. Ho pensato moltissimo a noi e ti chiedo scusa, tu lo sai che siamo cocciute entrambe, forse io più di te. Mi spiace se soprattutto per colpa mia non ci siamo viste per molto tempo e io avrei dovuto avvicinarmi a te in modo diverso e risolvere quella situazione. Mi dispiace molto e spero che in qualche modo riusciremo a superare cose brutte, dette e fatte.

Le lacrime di Mercedesz

Stentando a crederci, Mercedesz Henger è scoppiata in lacrime: "Mia madre mi ha appena chiesto scusa, ha appena ammesso di aver sbagliato. Sto avendo un attacco di panico, non ci posso credere. Non so se da casa si sa ma credo mia madre non mi abbia mai chiesto scusa in vita sua, fa un effetto stranissimo. Era una cosa che desideravo così tanto da due anni… Io volevo che lei facesse un passo verso di me perché sapevo di essere disposta a farlo da parte mia, ma sapevo che lei non lo avrebbe mai fatto". Quindi ha aggiunto: "Dopo queste parole ti garantisco che ti abbraccio e non mi stacco più. […] Mamma, ti dico una cosa che non ti dico mai: ti voglio bene".