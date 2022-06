Guendalina ed Edoardo Tavassi a Nicolas Vaporidis: “Sei il fratello maggiore mai avuto” Nel corso della finale dell’Isola dei Famosi i fratelli Tavassi hanno letto una lettera indirizzata a Nicolas Vaporidis, una sincera dichiarazione d’affetto, frutto del rapporto speciale nato sull’Isola.

Il vero assente della finale dell'Isola dei Famosi era certamente Edoardo Tavassi, costretto a uscire per un infortunio a pochi giorni dalla fine. In occasione dell'ultima puntata Edoardo e Guendalina Tavassi hanno certificato con una lettera il rapporto speciale nato proprio con Vaporidis, annunciato vincitore di questa edizioneche ha trionfato con oltre l'80% dei voti del pubblico da casa.

La lettera dei fratelli Tavassi a Nicolas

I due fratelli hanno letto la lettera da studio, mentre Vaporidis era ancora in Honduras. Le prime parole sono spettate a Guendalina Tavassi: "Non siamo andati all'asilo insieme, non siamo cresciuti insieme ma la vita ci ha fatto incontrare e sull'isola abbiamo trovato molto più di un amico, una persona speciale che porteremo sempre con noi". Quindi ha proseguito Edoardo, che dopo le prime settimane burrascose e fatte anche di pesanti litigi, ha trovato enorme sintonia con Vaporidis: "Sull'isola sei stato la persona che mi ha dato forza per andare avanti anche quando credevo di non farcela. Quando sono uscito ho sentito un vuoto che non era la voglia di andare in finale, ma l'idea di non vivere un'emozione del genere insieme a te. Non sei solo un amico, ma il fratello maggiore che non ho mai avuto e che ho sempre desidrato. Benvenuto nella famiglia Tavassi, ti vogliamo bene". La lettera è stata letta dopo il regalo ricevuto da Vaporidis, una maglietta con su stampato un fotomontaggio di una foto dei tre, insieme, ancora bambini.

La commozione di Nicolas Vaporidis

Inevitabile la commozione del vincitore dell'Isola dei Famosi, che ha più volte ammesso gli sarebbe piaciuto poter vivere insieme a loro queste ultime settimane: "Non sapete quanto mi mancate, grazie e non potevate farmi regalo più bello. Questa cosa l'avrei voluta vivere con te, appena torno a Roma le prime persone che passo a trovare siete voi due".