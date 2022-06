Chi è Ali, la fidanzata di Nicolas Vaporidis che è rimasta segreta durante L’Isola dei Famosi Il cuore di Nicolas Vaporidis batte per Ali, la fidanzata con cui ha iniziato una storia d’amore a Londra da pochi mesi. Ne ha parlato soltanto nelle ultime settimane l’attore all’Isola dei Famosi: “Mi manca”.

Non appena sbarcato sull'Isola dei Famosi aveva detto di essere single, ma la realtà è un'altra. Nicolas Vaporidis ha una fidanzata a Londra di cui è molto innamorato e sin dal primo giorno della sua avventura televisiva ha cercato di proteggerla, lasciando segreto il suo nome ed anche i dettagli sulla loro relazione. Con il tempo e la lontananza però l'amore ha vinto sulla privacy: l'attore si è sbottonato sull'argomento lo scorso aprile.

"Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere".

In diretta ha letto una lettera ricevuta proprio da lei e non è riuscito a trattenere le lacrime, poi ha rivelato il suo nome, Ali.

Chi è Ali, la fidanzata di Nicolas Vaporidis

Non si ha alcuna informazione riguardo Ali, la fidanzata di Nicolas Vaporidis. Sappiamo che è bionda, come confessato da Ilary Blasi nel rivelare di aver scoperto il segreto dell'attore: "Una bugia bionda" aveva scherzato la conduttrice. Eppure una donna con i capelli proprio biondi tra i follower del naufrago, di nome Ali, ci sarebbe. Profilo privato su Instagram e una foto principale in bianco e nero sono segnali che dimostrano che non desidera avere visibilità. Qualcosa su lei e sulla loro storia però la conosciamo attraverso i racconti dell'attore: "È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare".

La lettera per Nicolas Vaporidis dalla fidanzata

Ali per far sentire la sua vicinanza al fidanzato Nicolas Vaporidis gli ha fatto recapitare una lettera che l'attore ha letto, soltanto l'inizio, in diretta televisiva su Canale 5. Fa il tifo per lui, spera di poterlo vedere tra i vincitori, poi gli confessa il suo desiderio di portelo riabbracciare.

Caro Nicolas, prima di tutto volevo dirti che sto bene. Sono qui, esattamente dove mi hai lasciata e ti seguo ogni giorno. Posso solo immaginare quanto sia stressante fisicamente e mentalmente la vita sull'isola, ma allo stesso tempo stai facendo un'esperienza incredibile. Affronti ogni tipo di sfida con grande determinazione, resilienza e spirito di adattamento, proprio come dice la tua frase preferita di Bruce Lee: "be water, my friend". Vai avanti così, primo perché quella bandata ti sta troppo bene e secondo perché sei davvero te. Goditi il più che puoi quel mare e la vista dalla tua cima segreta di Cajo Cochino, prima di tornare in questa megalopoli, nel frattempo sai che ti sto aspettando qui. Sei sempre nei miei pensieri e non vedo l'ora del momento in cui ci rivedremo e potrò finalmente abbracciarti. Ti mando un bacio più di uno, e un abbraccio forte forte.

Il matrimonio di Nicolas Vaporidis con Giorgia Surina

Nicolas Vaporidis ha un matrimonio alle spalle, celebrato nel 2012 con Giorgia Surina, la conduttrice radiofonica, televisiva e attrice. Si sposarono a Mykonos l'8 settembre, ma la loro unione durò nemmeno due anni. Nel 2014 arrivò la notizia della rottura: "Ho sofferto, mi sono lasciata attraversare dal loro, senza combatterlo" raccontò lei qualche anno dopo la separazione.