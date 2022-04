Nicolas Vaporidis è fidanzato: “Avevo detto di essere single solo per proteggerla” Nella puntata di venerdì 22 aprile, Vaporidis ammette di avere una persona fuori ad aspettarlo. “Stiamo insieme da pochi mesi, è una ragazza bionda molto intelligente. Non l’avevo detto perché i giornali non si accanissero su di lei”.

A cura di Giulia Turco

Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis si sbottona in tema d'amore. Se entrando al programma aveva confessato di essere single, le settimane trascorse sull'isola lo hanno spinto ad aprirsi e raccontarsi. La verità è un'altra. Nella sua vita c'è un amore, da pochi mesi, bello quanto inaspettato, che gli sta cambiando il modo di vedere la vita. "Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere".

Perché Vaporidis aveva detto di essere single

Durante la diretta viene mandata in onda la clip di un racconto emozionante di Nicolas nel quale, in settimana, ha confessato agli autori il perché della piccola bugia. "Inizialmente ho detto di essere single perché le persone che amo voglio proteggerle", ha spiegato. "Io sono la causa di un’eventuale attenzione nei suoi confronti e vorrei che fosse un’attenzione rispettosa, delicata, non buttata sui giornali e raccontata in modo sfacciato". Dunque forse non ora, ma piano piano l'attore potrebbe lasciarsi andare. D'altronde è ancora una storia fresca.

Chi è la fidanzata di Nicolas Vaporidis

In puntata il naufrago viene punzecchiato, inevitabilmente da Ilary Blasi curiosa di sapere di più della donna. "È il mio pensiero felice, cerco di aggrapparmi quanto più possibile a lei. Mi manca", confessa Nicolas con gli occhi pieni di amore. La conduttrice sa di una certa riservatezza di Vaporidis, che promette di raccontarle tutti i dettagli in privato, davanti a un caffè. Per il momento al pubblico racconta: "È una persona estremamente intelligente e l’intelligenza è una delle cose che trovo più sexy in una persona". E confessa da quanto dira la loro storia: "Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare". Poi sull'in calzare di Ilary ammette un dettaglio: "È bionda".