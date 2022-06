Nicolas Vaporidis torna dopo l’infortunio, non salterà la finale dell’Isola dei famosi Dopo essere stato costretto ad abbandonare il gioco per accertamenti medici, Nicolas Vaporidis è tornato all’Isola dei famosi. Il naufrago prosegue la sua corsa verso la finale.

A cura di Stefania Rocco

Nicolas Vaporidis prosegue la sua corsa verso la vittoria all’Isola dei famosi 2022. Dopo che il naufrago era stato costretto a lasciare il gioco per accertamenti medici, i fan che gli avevano già garantito la finale (è risultato essere il vincitore del televoto istituito per eleggere il primo finalista) erano apparsi preoccupati. L’Isola, diversamente da quanto accade per altri reality show italiani, è imprevedibile. Sono le condizioni di salute dei naufraghi a determinare l’avanzamento del gioco. È accaduto in più occasioni – Marco Cucolo e Roger Balduino sono solo gli ultimi casi – che i concorrenti fossero costretti ad abbandonare il reality per problemi di salute. Quando anche Nicolas è stato costretto a uscire temporaneamente, tra gli spettatori appassionati è serpeggiato il timore di un eventuale abbandono. Ma l’ipotesi, per fortuna, è stata scongiurata.

Le condizioni di salute di Nicolas Vaporidis

A confermare il rientro in gioco di Vaporidis è stato un video caricato sulla pagina Instagram dell’Isola dei famosi. Il filmato compare tra le storie del profilo ufficiale del reality e mostra Nicolas parlare con le compagne di gioco Estefania e Marialaura. La didascalia conferma che il momento difficile che aveva fatto temere per le condizioni di salute di Vaporidis è passato: “Nicolas Vaporidis torna finalmente dai suoi compagni e viene aggiornato su tutto”.

Nicolas Vaporidis rientra in gioco all’Isola dei famosi

Edoardo Tavassi ancora infortunato

Ma se Nicolas è rientrato in gioco, resta ancora fumoso il futuro di Edoardo Tavassi all’Isola. Il fratello di Guendalina, uno dei personaggi chiave di questa edizione del reality, è stato costretto a lasciare la Playa per problemi di salute. Trasportato in infermeria, è stato sottoposto agli accertamenti del caso al fine di determinare se sia saggio o meno consentirgli di restare in Honduras per una settimana ancora. Sarà il responso dei controlli a stabilire se Edoardo potrà rientrare in gioco in vista della finale o se, al contrario, sarà costretto ad abbandonare l’Isola.