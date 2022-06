Nicolas Vaporidis lascia l’Isola per andare in infermeria: “Necessario controllo medico” All’Isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis ha “abbandonato momentaneamente” Playa Ultimo Sfuerzo. Il naufrago è apparso visibilmente provato.

All'Isola dei famosi 2022, i naufraghi sono sempre più stremati. Manca ormai l'ultimo miglio nel tortuoso percorso del reality. Lunedì 27 giugno, infatti, andrà in onda su Canale5 la finale. Intanto, un altro naufrago è stato costretto ad abbandonare temporaneamente l'Isola per andare in infermeria. Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis.

Nicolas Vaporidis costretto ad andare in infermeria

I profili social ufficiali dell'Isola dei famosi 2022 hanno comunicato: "Nicolas Vaporidis abbandona momentaneamente Playa Ultimo Sfuerzo per un controllo medico". All'annuncio, è stato allegato un breve video, in cui si vede il naufrago – visibilmente abbattuto – che percorre la spiaggia per salire sulla barca che lo avrebbe portato in infermeria. Estefania Bernal, vedendolo in difficoltà, ha chiesto a Edoardo Tavassi di sollevarlo per aiutarlo a salire a bordo della piccola barca. Tavassi, già accanto a Nicolas, non se l'è fatto ripetere due volte. I compagni di avventura dell'attore, in particolare Carmen Di Pietro, si sono augurati di rivederlo prestissimo.

Mercedesz Henger si è fatta male a una mano

Poco prima che Nicolas Vaporidis si recasse in infermeria, una naufraga si era ferita. Mercedesz Henger, mentre faceva un'escursione, ha riportato un taglio alla mano. La naufraga ha raccontato:

"Stamattina mi sono svegliata con voglia di fare, come sempre. Siamo andati a fare un'escursione e nell'attraversare degli scogli, sono scivolata su un corallo che mi ha aperto la mano. Mi sono resa conto che mi faceva molto male".

Anche lei è dovuta andare in infermeria e sono stati necessari quattro punti per ricucire la ferita. Al ritorno sull'Isola, Mercedesz Henger è rimasta delusa dal comportamento di Edoardo Tavassi. Si aspettava che si preoccupasse di più per lei e invece, il fratello di Guendalina ha preferito scherzare con Estefania Bernal.