Mercedesz Henger si fa male all’Isola e Edoardo Tavassi non la soccorre: “Ci sono rimasta male” Mercedesz Henger ha avuto un piccolo incidente all’Isola dei Famosi: è scivolata su un corallo tagliandosi la mano. La naufraga ammette di esserci rimasta “un pò male” perché Edoardo Tavassi non l’ha accompagnata e non le è stato vicino.

A cura di Elisabetta Murina

La finale dell'Isola dei Famosi 2022 è sempre più vicina e i rapporti tra i naufraghi si consolidano, prendendo anche risvolti inaspettati. È il caso del legame tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, che dopo essersi avvicinati, dichiarando un interesse uno per l'altra, ora sembrano essersi un pò distaccati. La naufraga ha avuto un piccolo indicente durante una escursione e si è detta delusa per il comportamento del compagno.

L'incidente di Mercedesz Henger all'Isola

Durante un'escursione con Edoardo ed Estefania Bernal in acqua, Mercedes è scivolata su un corallo che le ha tagliato la mano. Nulla di grave, quindi, solo un piccolo incidente per il quale è stata poi medicata in infermeria. Tuttavia, la naufraga ha affrontato questo da sola, senza il supporto dei compagni che erano con lei:

Nessuno è tornato con me e mi è venuta una strana sensazione. Io mi sono affezionata a delle persone qui, che erano con me durante quell'escursione, non avrei mai lasciato che tornassero da sole.

Mercedesz Henger delusa dal comportamento di Edoardo Tavassi

Dopo la visita in infermeria, Mercedesz ha fatto ritorno dai compagni e ha visto Edoardo ed Estefania scherzare insieme. I due in questi ultimi giorni hanno instaurato un bel rapporto di amicizia, apparendo sempre più complici e uniti. La naufraga ha fatto sapere che le hanno dato 4 punti alla mano e il compagno, fratello di Guendalina Tavassi, si è limitato a chiederle come stesse, per poi andare da Nicolas Vaporidis e di nuovo in acqua a scherzare con Estefania. "Ci sono un pò rimasta male. Poi se ne è andato in mare con Estefania a scherzare", ha ammesso Mercedesz.