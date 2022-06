Marco Cucolo lascia L’Isola dei Famosi per problemi di salute: “Deve abbandonare immediatamente” Il concorrente costretto al ritiro dal reality per problemi di salute quando mancano poco più di due settimane all’ultima puntata.

A cura di Andrea Parrella

La corsa di Marco Cucolo all'Isola dei Famosi si interrompe a meno di venti giorni dalla fine di questa edizione del reality. Dopo tre mesi circa trascorsi in Honduras, Cucolo ha dovuto cedere per problemi fisici non meglio dettagliati che lo costringono ad abbandonare l'Isola immediatamente, come recita un breve annuncio comparso pochi minuti fa sull'account ufficiale dell'Isola dei Famosi.

Anche Eduardo Tavassi in infermeria

Già nelle scorse ore Cucolo era stato costretto ad allontanarsi dall'Isolainsieme ad Eduardo Tavassi, entrambi colti da problemi fisici che li hanno obbligati ad andare infermeria. Se per Tavassi si è trattato di un problema ai denti, che quindi gli consentirà di ritornare in gioco, non vale lo stesso per Cucolo, che invece è impossibilitato a proseguire il suo cammino nel reality show.

La fame e la stanchezza di questi mesi iniziano fisiologicamente a farsi sentire, soprattutto in considerazione di una delle edizioni più lunghe di sempre dell'Isola dei Famosi, che Canale 5 ha prorogato fino al 27 giugno, quando ci sarà la finale del reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Come sta Marco Cucolo

Al momento non si conoscono ancora i dettagli dei problemi di salute che hanno bloccato definitivamente Marco Cucolo, ma è facile che nelle prossime ore arriveranno maggiori dettagli in merito. Per arrivare all'abbandono definito a così poche settimane dal termine, si è dovuto trattare di un problema che andasse risolto subito, senza attese ulteriori.

I ritirati dall'Isola dei Famosi 2022

Si tratta del quarto ritiro in questa edizione del reality di Canale 5. Il primo a lasciare era stato Jeremias Rodriguez a poche settimane dall'inizio dell'avventura in Honduras. Poi è toccato a Jovana Djordjevic, infine a Roger Balduino, obblicato al forfait dopo aver rimediato una brutta ferita alla caviglia che gli impediva di camminare.