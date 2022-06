L’isola dei famosi 2022, Nicolas primo finalista: Gennaro eliminato, Nick e Mercedesz in nomination Nicolas Vaporidis è il primo finalista dell’Isola dei Famosi. La puntata di lunedì 13 giugno ha sancito l’eliminazione definitiva di Gennaro Auletto. Nick e Mercedesz finiscono al televoto.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nicolas Vaporidis è il primo finalista de L'Isola dei Famosi 2022. Gennaro Auletto, che ha perso il televoto della settimana, ha lasciato l'Isola spostandosi su Playa Sgamatissima raggiungendo così la solitaria Pamela Petrarolo e non ha superato nemmeno il televoto flash. Pamela è rimasta sull'Isola e Gennaro è stato eliminato definitivamente. In nomination, a grande maggioranza, è stato mandato Nick dei Cugini di Campagna insieme a Mercedesz Henger.

Chi è il primo finalista dell'isola dei famosi 2022

Nicolas Vaporidis è stato nominato primo finalista dell'Isola. Nel corso della serata, si sono svolte due prove fisiche, una tutta al maschile e una tutta al femminile. Nicolas e Mercedes Henger sono risultati vincitori, concorrendo così alla posizione di papabile finalista. Ai due naufraghi, si è poi aggiunta Carmen Di Pietro, eletta dai compagni come favorita tramite un meccanismo ad esclusione. Dopo l'annuncio della conduttrice, Vaporidis ha voluti ringraziare il pubblico così:

Sono contento e al tempo stesso un po' stupito, qui ho imparato a non dare nulla per scontato. Mi sorprende e al tempo stesso mi fa piacere avere questo riscontro da parte del pubblico.

Chi è uscito nella puntata del 13 giugno 2022, le percentuali

Gennaro ha perso il televoto della settimana ed è finito su Playa Sgamatissima. Il televoto flash però ha decretato con una percentuale del 27% contro al 73% la sua eliminazione definitiva contro Pamela Petrarolo.

Chi sono i concorrenti in nomination

Nel corso delle nomination, il giudizio dei naufraghi ha stabilito che Nick e x andranno al televoto in vista della prossima puntata. Luca ha nominato Nick così come Estefania che sente di non aver instaurato con lui nessun feeling. Nick a sua volta ha nominato il neo arrivato Luca. Edoardo ha nominato Nick e Mercedesz lo ha seguito a ruota. Stessa scelta per Maria Laura. Nicolas ha mandato al televoto Nick con la giustificazione di un comportamento incoerente. Nick dei Cugini di Campagna è il più nominato del gruppo. La leader del gruppo Carmen ha decretato il secondo naufrago al televoto: Mercedesz.

Cosa è successo nella puntata del 13 giugno de L'isola dei famosi 2022

Leader della settimana e quindi vincitore della prova è stato x. La puntata di lunedì 13 giugno è iniziata nel segno dell'incertezza, con diversi problemi tecnici che in un primo momento hanno impedito il collegamento. Dopo i soliti battibecchi tra Ilary Blasi e Alvin, la puntata è stata determinante per la scelta del primo finalista di questa edizione.

Due prove fisiche, una tutta al maschile e una al femminile hanno decretato Nicolas Vaporidis e Mercedez Henger papabili candidati alla finale. Carmen Di Pietro è stata protagonista di un confronto faccia a faccia con suo figlio Alessandro, che ha storto il naso rispetto alla sua sintonia con Luca Daffré. Lory Del Santo ha shoccato tutti con la sua scelta di lasciare il fidanzato Marco Cucolo in diretta, per alcune parole che non le sono affatto piaciute.