Carmen Di Pietro si fa massaggiare dal suo toy boy, il figlio Alessandro: “Vedo che ti manco” “Ciao mamma, vedo che ti manco”, esordisce Alessandro dallo studio. “Da quando hai visto quel cervo sul petto, non ci hai visto più mi sa”, la rimprovera rimarcando il fisico scolpito e tatuato di Luca Daffrè.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni continuano a stuzzicarsi a distanza. Mentre il ragazzo si gode la meritata libertà a Roma in assenza di mamma chioccia, la naufraga si sta lasciando andare ad un'insolita sintonia con il 27enne Luca Daffrè. In settimana le immagini avevano raccontato della proposta "indecente" di Carmen al naufrago di diventare il suo toy boy dopo una serie di complimenti, avance e massaggi molti graditi.

La sintonia tra Carmen di Pietro e Luca Daffrè

Tra una sessione di studio e l'altra, Alessandro trova il modo di non mancare all'appuntamento con la diretta del lunedì in studio. Questa sera è il momento del confronto faccia a faccia con la madre, che in settimana ne ha combinate parecchie. Tra lei e Luca ci sarebbe stato anche un quasi bacio. "Le nostre labbra si sono sfiorate per qualche secondo, mi si è increspato il cervello", ammette Carmen. "Dal primo giorno mi ha trattato benissimo, per questo ho accettato di essere il suo toy boy", ha confermato Luca. "Sei proprio un bel fico, vuoi essere il mio fidanzato?", gli aveva proposto la naufraga. Parole che il figlio Alessandro non ha dimenticato.

(Foto Ipa)

La reazione di Alessandro alla libertà di Carmen

"Ciao mamma, vedo che ti manco", esordisce Alessandro dallo studio. "Da quando hai visto quel cervo sul petto, non ci hai visto più mi sa", la rimprovera tirando in ballo il fisico scolpito e tatuato del naufrago. Lei svia e trova scusanti. "Sei tu che ti diverti e posti video che non dovresti postare", ribatte Carmen. "Poi non mi hai ancora detto se hai pagato l'assicurazione della macchina e se hai messo le gomme estive", continua. Nulla da fare, mamma chioccia è tornata. "Posto quello che voglio mamma", replica Alessandro. "Quello che hai visto posso farlo ancora meglio, direttamente dentro casa. Invito pure Guendalina", spiega il ragazzo pronto a prendersi la sua piccola vendetta con la mamma.