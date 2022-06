Carmen Di Pietro e la proposta indecente a Luca Daffrè: “Vuoi essere il mio toy boy?” Gli ultimi giorni sull’Isola hanno dato la spinta a Carmen Di Pietro per lasciarsi andare e rivelare una versione inedita di sé: “Luca, stai diventando proprio un bel figo”, ha detto lanciandosi in azzardati complimenti a Daffrè. “Ti vuoi fidanzare con me?”.

A cura di Giulia Turco

(Foto IPA)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Isola dei Famosi si avvicina verso la fine dell'avventura e i naufraghi stanno dando il tutto e per tutto per farsi apprezzare dal pubblico. Carmen Di Pietro, lasciata sola dal figlio Alessandro che ha preferito rientrare in Italia, ha abbandonato la sua versione "bacchettona" da mamma chioccia e si sta lasciando andare ad ironiche avance nei confronti del bel Luca Daffrè.

Il feeling tra Carmen di Pietro e Luca

"Luca, stai diventando proprio un bel figo", ha detto Carmen Di Pietro lanciandosi in azzardati complimenti. "Ti vuoi fidanzare con me?", gli ha proposto lasciando il naufrago spiazzato. La showgirl si è messa in ginocchio, proponendogli ufficialmente: "Vuoi essere il mio toy boy?". Luca ha risposto incerto: "Ci possiamo provare". Gli ultimi giorni sull'Isola trascorrono tra risate e nuove sintonie. È il caso di Carmen e Luca che hanno instaurato un ottimo feeling sull'Isola. Il naufrago, modello di 27 anni che ha già partecipato in tv a Uomini e Donne e Temptation Island, sta riuscendo a tirar fuori un lato di Carmen ancora inedito.

(Foto IPA)

La frecciatina di Carmen di Pietro al figlio

Ma mamma Carmen, naturalmente, non dimentica suo figlio Alessandro, che ha scelto di abbandonare il programma per riprendere i suoi studi. "Lo posso fare perché qui non c'è lui", ha spiegato Carmen in riferimento al suo spirito libertino degli ultimi giorni. "Lui mi ha mandato quel video osceno, allora io e te ci infrattiamo là dentro", ha scherzato la naufraga con Luca. Da Roma, Alessandro ha fatto sapere di essere assolutamente sereno e che si sta godendo un po' di sana libertà dalle sue pressioni: "Tranquilla, che neanche io sto perdendo tempo", ha risposto ironicamente alla mamma tramite il suo profilo Instagram.