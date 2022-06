Isola 2022: Lory Del Santo ha lasciato Marco Cucolo, Savino: “Dopo 9 anni, lo lasci per un gioco?” È naufragato, almeno temporaneamente, il rapporto tra Marco Cucolo e Lory Del Santo che ha deciso di lasciarlo. Nicola Savino commenta esterrefatto: “Ma lo stai lasciando per un gioco alla tv?”.

A cura di Stefania Rocco

Lory Del Santo ha deciso di lasciare Marco Cucolo, almeno temporaneamente. Lo ha fatto presente nella puntata dell'Isola dei famosi andata in onda lunedì 13 giugno, palesando la sua insoddisfazione per l’atteggiamento tenuto dal compagno, reo di non averla difesa quando era stata attaccata dal gruppo di naufraghi.

Lo scontro tra Lory Del Santo e Marco Cucolo

In collegamento con Marco, rimasto in Honduras, Lory ha palesato la sua scelta: “Quando ti hanno chiesto di me, hai detto che ero così anche a casa. Ho capito bene qual era il tuo gioco. Dovevi conquistare i tuoi amici così non ti avrebbero votato. Sono stata attaccata da un branco di 7 lupi e tu non mi hai difeso nell’unico momento in cui dovevi tirare fuori una frase semplice. Dovevi dire che mi conosci come le tue tasche e che sono trasparente. Hai sbagliato e adesso torni a casa dalla tua famiglia, stai lì e ti chiarisci le idee. Un uomo di 30 anni deve prendersi la sua responsabilità. Se tu non chiedi scusa davanti a tutta Italia per questo errore gravissimo, mi vedrai in fotografia per i prossimi 10 anni”. Marco ha provato a difendersi: “Io ho sbagliato a non supportarla nelle ultime due settimane ma quando i toni si accendono, per mia indole, mi chiudo. Non sono abile negli scontri. Ho sbagliato ma ho un’attenuante: nelle ultime settimane sono stato più tempo in infermeria che sull’Isola”. Ma la compagna, al momento ex, non ha tentennato: “Lascia perdere l’infermeria che non c’entra niente. Tu ti sei allontanato da me perché sei entrato nella dinamica del gioco. Hai visto cosa ti conveniva fare e lo hai fatto. Tra me e il gioco, hai scelto il gioco. Hai fatto cadere la palla dalla parte dei miei nemici perché non ti votassero. Capisco che chi gioca vuole andare fino in fondo ma in quel caso c’era di mezzo il tuo giudizio verso di me che avrebbe fatto la differenza. L’avrebbe fatta per me. Quando torna, si scordasse di venire a casa”. Condivisibile il commento di Nicola Savino che, esterrefatto, ha chiesto a Lory: “Ma per un gioco in televisione uno si lascia? Dopo 9 anni?”.

Nicola Savino

Lory Del Santo: “Ero infelice”

Una volta chiuso il collegamento, Lory ha motivato la decisione di chiudere temporaneamente la relazione con Marco: “Ha scelto il gioco e non me. Lui si è adagiato sui cuscini della comodità. Deve andare a salutare i suoi genitori adesso. Poi lunedì prossimo tornerà in puntata e vedremo come si comporterà. Devo essere sincera, non posso fare finta di essere felice di come si è comportato all’Isola. Voleva fare il suo gioco e l’ho sempre lasciato libero ma mi ha deluso”. Poi ha concluso: “Io non ero felice e non sono riuscita a trattenermi. Magari è un momento ma deve capire che le persone che ti hanno dato tanto, sono persone che devi tenere nel tuo cuore”.

Perché Marco Cucolo ha lasciato l’Isola dei famosi

Marco ne ha approfittato per spiegare con maggiore chiarezza qual è il motivo di salute che lo ha costretto ad abbandonare il gioco: “Non sto benissimo. Ho dei calcoli alla cistifellea e i medici mi hanno chiesto di lasciare il gioco. L’ho fatto a malincuore”.

Lory Del Santo a Luxuria: “Malizia contro di me”

Quella del 13 giugno è stata una serata movimentata per Lory Del Santo che, prima di lasciare Marco Cucolo, aveva avuto uno scontro con l’opinionista Vladimir Luxuria: “Io ti ho sempre ammirata, sei una delle opinioniste migliori che ci sono in Italia, ma devo dire che ciò che hai detto su di me non corrisponde al vero e lo hai detto con una certa malizia. Ma io ti perdono, anche se mi hai fatto soffrire”. Ma Luxuria è rimasta ferma sulla sua posizione: “Penso che anche tu da opinionista abbia dato certi giudizi, ma quando sei tu da quella parte va tutto bene”.