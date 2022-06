Perché Marco Cucolo ha lasciato l’Isola 2022, Gennaro Auletto: “Rimetteva, aveva problemi di stomaco” Gennaro Auletto ha spiegato perché Marco Cucolo si è visto costretto a ritirarsi dall’Isola dei famosi 2022: “Lo aiutavo durante la notte quando rimetteva, continuava a ripetere che non si sentiva bene”.

A cura di Daniela Seclì

Marco Cucolo ha dovuto abbandonare l'Isola dei famosi 2022 a causa di alcuni problemi medici. I suoi compagni di avventura hanno appreso la spiacevole notizia tramite una pergamena ritrovata sulla spiaggia. Il compito di leggere il comunicato è spettato a Carmen Di Pietro: "Lo spirito dell'isola vi comunica che per motivi medici il naufrago Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l'isola dei famosi". Gli unici tre concorrenti che sono sull'Isola dall'inizio e dunque da più di 80 giorni sono Nicolas Vaporidis, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro. L'attore ha ironizzato: "Chi sarà il prossimo a spegnersi?".

La reazione dei naufraghi al ritiro di Marco Cucolo

Alla lettura del comunicato, i naufraghi hanno reagito con sincero dispiacere. Estefania Bernal ha commentato: "Poverino, stava male per il fegato. Ma non pensavo così tanto da abbandonare. Un applauso per Marco". Luca Daffré ha aggiunto: "Stava male però ragazzi". Gennaro Auletto è apparso colpito dalla notizia: "Tieni duro amico mio, non vedo l'ora di rivederti". È intervenuta anche Mercedesz Henger: "Era il più buono di tutti noi". Nicolas Vaporidis ha dichiarato: "Mi dispiace per Marco" e Carmen Di Pietro gli ha fatto eco: "Mi dispiace moltissimo, lo riabbraccerò quando usciremo, la salute viene al primo posto. Auguro a Marco tante belle cose". Insomma, i concorrenti sono apparsi colpiti dall'accaduto. Nonostante Marco fosse un naufrago pacato e silenzioso, ha lasciato il suo segno nel gruppo.

Cosa è successo a Marco Cucolo

Gennaro Auletto, in un "confessionale" pubblicato sul sito ufficiale del reality, ha spiegato di comprendere la decisione di Marco Cucolo di lasciare l'Isola dei famosi 2022. Secondo quanto ha raccontato il naufrago, da tempo ormai il fidanzato di Lory Del Santo non stava bene: