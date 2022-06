Isola, puntata 13 giugno: crisi tra Lory Del Santo e Marco Cucolo e proclamazione del primo finalista Le anticipazioni della puntata dell’Isola dei famosi in onda lunedì 13 giugno. Come verrà proclamato il primo finalista e i dettagli della presunta crisi tra Marco Cucolo e Lory Del Santo.

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

Lunedì 13 giugno in onda su Canale5 la 23esima puntata dell'Isola dei famosi 2022. Mentre ci si avvicina a passo spedito alla finale del 27 giugno, si fa più decisivo ogni appuntamento con il reality. Tutto è pronto, infatti, per proclamare il primo finalista di questa fortunata edizione condotta da Ilary Blasi con Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Come verrà proclamato il primo finalista: prove e televoto flash

I naufraghi dell’Isola dei famosi 2022, foto IPA

All'Isola dei famosi 2022 è arrivato il momento dei primi verdetti importanti. Nel corso della puntata di lunedì 13 giugno, infatti, uno dei concorrenti rimasti sarà proclamato primo finalista, dunque si guadagnerà la certezza di approdare alla puntata del 27 giugno. Ricordiamo che i concorrenti ancora in gara sono: Carmen Di Pietro; Edoardo Tavassi; Estefania Bernal; Gennaro Auletto; Luca Daffré; Marialaura De Vitis; Mercedesz Henger, Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Pamela Petrarolo.

Al televoto ci sono: Estefania Bernal, Nick Luciani, Gennaro Auletto e Marialaura Devitis. Il meno votato tra loro dovrà raggiungere Playa Sgamadissima e sfidare Pamela Petrarolo. Uno dei due concorrenti verrà eliminato.

Il pubblico a casa, intanto, avrà un ruolo cruciale nella proclamazione del primo finalista. I concorrenti, infatti, affronteranno una serie di prove e chi riuscirà a primeggiare, dovrà sottoporsi al giudizio del pubblico tramite un televoto flash. Così conosceremo il nome del primo naufrago in finale.

Isola, anticipazioni puntata del 13 giugno

Lory Del Santo e Marco Cucolo prima della crisi Foto: IPA

La puntata dell'Isola dei famosi 2022 in onda lunedì 13 giugno concederà ampio spazio a Lory Del Santo. L'ex naufraga non solo avrà un confronto con i concorrenti ancora in gara, ma farà chiarezza circa il momento di crisi che starebbe vivendo con il fidanzato Marco Cucolo. Non è finita qui. Carmen Di Pietro sarà la protagonista di una prova esilarante e poi, a grande richiesta, torna l'elastico. Quali naufraghi saranno costretti a condividere tutto?