Nicola Savino: “Ilary Blasi e Alvin? Sono i Me contro Te in versione adulta” È la terz’ultima puntata dell’Isola, ma non c’è pace per Ilary Blasi e Alvin che che continuano a divertire con il loro rapporto burrascoso-affettuoso.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche quest'edizione de L'Isola dei Famosi sta per chiudersi all'insegna del rapporto burrascoso-affettuoso tra Ilary Blasi e Alvin. Lo scorso anno, quando a sostituire l'inviato dalle Honduras c'era Massimiliano Rosolino, la conduttrice romana non aveva potuto fare a meno di sottolineare la sua nostalgia per Alvin, volto iconico del reality show degli ultimi anni e inviato espertissimo dall'Isola. Eppure il loro rapporto continua a sfuggire e a stupire il pubblico.

Ilary e Alvin e le continue frecciatine

È la terz'ultima puntata dell'Isola, ma non c'è pace per Ilary Blasi e Alvin. Già dall'inizio in studio si crea un disagio palpabile per via di una "tempesta elettrica" che impedisce il collegamento dall'Isola. Non potendo parlare con i naufraghi, la conduttrice si trova a dover fare a meno della spalla di Alvin, che gestisce la situazione dalla Playa. La linea torna dopo diversi minuti e scuse per temporeggiare. Ilary, già sfinita, annuncia il verdetto del televoto: Gennaro deve spostarsi su Playa Sgamatissima. "Vai pure Gennaro, spero che la tempesta elettrice ti aiuti, altrimenti ci vediamo di là", dice scatenando l'ironia in studio. "Ma di là dove? Nell'aldilà?!", chiede ironicamente Savino che si lancia in una definizione della coppia Ilary e Alvin: "Per chi non conoscesse il loro rapporto, dovete sapere che sono i Me contro Te in versione adulta".

La prova del letto hondureno

L'ironia prosegue con la prova tutta al femminile che porterà a decretare la prima finalista di questa edizione. "Questa è la prova del letto hondureno", spiega Alvin scatenando il sarcasmo di Ilary. "Perché in Honduras i letti come sono? Inclinati?". Torna in pista Savino che scherza: "Alvin fai una cosa, scrivi sulla lavagna chi vuoi che conduca l'Isola il prossimo anno". L'inviato in preda alle risate scrive il nome "Ilaria" sulla lavagna, ma la conduttrice è pronta ad ammettere: "Non sono io giuro, non so di chi parli. Alvin, tanto in Italia ci devi tornare!".