Alvin: “C’è l’infermeria piena”, Ilary Blasi: “Attento che ci sono ancora sette puntate”

La diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 2022 non ha mancato di omaggiare il tormentone di quest'anno: il presunto scazzo tra Ilary Blasi e Alvin. Cosa è successo? Subito dopo la presentazione degli opinionisti, la conduttrice si è collegata con l'inviato, che fa il punto sulle condizioni di Roger e su una infermeria che è stata abbastanza piena nell'ultimo periodo. Immediatamente, Ilary Blasi prende la palla al balzo per una battutina: "Stai attento, Alvin, che mancano ancora sette puntate". E Alvin replica pronto: "Ma perché me la stai tirando? Ma vuoi per forza tirarmela".

La stoccata di Nicola Savino

Anche Nicola Savino cavalca il tormentone: "Ormai tra di voi sembra esserci una guerra senza esclusione di colpi: conduttrice e inviato che si detestano. Mamma mia". Il tormentone Ilary Blasi contro Alvin è ormai parte integrante delle dinamiche di questa edizione che continua a consolidarsi negli ascolti. Più avanti, un'altra stoccatina di Ilary Blasi in merito alle escursioni termiche della notte, dove la temperatura scende moltissimo, racconta Alvin. Ilary Blasi: "Tu metti il pigiama, Alvin?". La risposta pronta di Alvin: "Io dormo nudo".

Alvin aveva replicato su Instagram

Ovviamente, sembra chiaro a tutti che Alvin e Ilary Blasi, così come tutto il suo programma, stiano cavalcando le notizie e gli editoriali puntuti, scritti da quasi tutti i magazine e i quotidiani che si occupano dell'Isola dei Famosi. Non è chiaro se i rapporti tra i due siano davvero compromessi, ma di certo sono bravi a creare e alimentare tormentoni. Proprio su Instagram, Alvin ha pubblicato una foto di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, tratta da "Casa Vianello", sostituendo però alle facce dei grandi attori quella sua e della sua conduttrice. Un modo, se non altro, per chiarire: brontoliamo tra noi, ma ci vogliamo bene.