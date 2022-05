“Vieni qui per il faccia a faccia? Portami la Gazzetta”, Alvin e Ilary Blasi come Sandra e Raimondo Alvin rompe il silenzio sul gossip che lo vede “ai ferri corti” con Ilary Blasi, dopo la puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi ha condiviso un post ironico: “Questioni di coperte tirate troppo, piedi freddi e bagno usato per troppo tempo”.

A cura di Gaia Martino

Nelle ultime settimane è iniziato a circolare il gossip secondo il quale Ilary Blasi e Alvin sarebbero ai ferri corti: i due – stando alle indiscrezioni messe in rete – non si punzecchierebbero soltanto ironicamente durante le dirette dell'Isola dei Famosi: tra frecciatine e "battute", i due volti principali del reality si sono spesso beccati, dando vita alla dinamica più chiacchierata e seguita dell'edizione. A far parlare ora le loro divertenti reazioni: dopo la replica ironica della conduttrice nella puntata del 13 maggio, anche Alvin ha rotto il silenzio riguardo il gossip con un post su Instagram.

Alvin sul gossip che lo vede contro Ilary Blasi

Alvin dopo la puntata dell'Isola dei Famosi di ieri sera, lunedì 16 maggio, ha pubblicato un post ironico che tratta del gossip che lo vedrebbe "ai ferri corti" con la sua collega Ilary Blasi. L'inviato del reality ha condiviso un'immagine del letto animato di Casa Vianiello: al posto di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini ci sono le loro facce. Poi ha scritto:

Questioni di coperte tirate troppo, piedi freddi e bagno usato per troppo tempo…Alla fine, in “casa Blasi-Alvin” vincerà ovviamente Ilary Blasi e noi lo sappiamo Nicola Savino vero? Ma se viene qui in Hoduras per il faccia a faccia secondo me una possibilità me la posso anche giocare …che dite? Ah se vieni qua Ilary portami anche la Gazzetta per favore.

Il rumor sull'astio tra Ilary Blasi e Alvin

Si sono punzecchiati più volte durante le dirette dell'Isola dei Famosi e così circa una settimana fa è iniziata a circolare la voce che tra i due non corresse più buon sangue. "Ilary e Alvin non si sopportano più, lui ha finto di andar via visto che lei interviene troppo nei suoi discorsi" ha annunciato Dagospia lo scorso 11 maggio, accendendo così il gossip ma se già nella puntata del 13 maggio i due protagonisti del presunto e chiacchierato astio ci avevano scherzato sù, il post di Alvin delle ultime ore, condiviso anche dalla conduttrice tra le stories, pare sia un segnale che metterebbe a tacere i gossip.