Alvin e Ilary Blasi si beccano per copione o per davvero?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È cominciata con la descrizione colta e un po' fuori contesto della bella giornata condita da "nuvole magrittiane". La dodicesima puntata di Alvin è stata quindi condita dalle continue frecciatine da parte di Ilary Blasi che da studio non ha mancato mai di pungolarlo. Per la verità, è un po' il leit motiv: battutine continue a distanza tra i due, sin dai primissimi minuti di questa edizione. Ilary Blasi ha una liturgia tutta sua, un tratto distintivo che disfa ogni scaletta. Alvin, di contro, è molto rigido, schematico. Quest'opposizione genera gag ma anche conflitto, al punto che non è mai chiaro se questa opposizione sia costruita a tavolino, frutto di un copione, oppure sia tensione vera.

Gli esempi sono tanti. Alvin non sente durante la prova che i naufraghi stanno suggerendo a Carmen Di Pietro le risposte per la prova dei proverbi, e Ilary Blasi ci va giù duro: "Amo sentito noi da studio, Alvin". Alvin prova a spiegare le prove del gioco, e Ilary Blasi che lo ridicolizza: "E ‘nnamo Alvin, che è mezzanotte". E ancora: "A prova a conoscemo! Nun ce la rispiegà! Tanto se devono mette là, prende i capperrucchi, ennamooooh". Applausi da studio e risate, Twitter esplode, Alvin però fa notare con vis comica: "Io una cosa devo fare, se non me la fate fare, io qui che ci sto a fare?". Sembra quasi una battuta da commedia all'italiana. Questo confronto a distanza tra Alvin e Ilary Blasi fa tanto lite tra liceali, tra il secchione e la ripetente della classe.

Il punto è tutto qui. Questa contrapposizione alla fine fa gioco e produce clip, meme, mention, tweet e retweet. E questo stesso pezzo. Si applaude molto a questo modo di sfumare il contenuto che ha Ilary Blasi, questo suo non condurre, questo ricreare la dimensione da cazzeggio di una serata tra amici. E allora, la sensazione è che Alvin sia completamente incompatibile con questo tipo di registro. Dunque il dubbio permane ed è questo: Alvin e Ilary Blasi si beccano per copione oppure si beccano per davvero?