Ilary Blasi: “Alvin parti malissimo, sei il mio nemico” e lui: “Non ti temo”, l’ironia sul gossip All’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha replicato al gossip sui presunti dissapori tra lei e Alvin. La conduttrice ne ha parlato con ironia nella puntata del 13 maggio.

A cura di Daniela Seclì

Ilary Blasi e Alvin a volte battibeccano bonariamente nel corso delle puntate dell'Isola dei famosi 2022. Così, ha cominciato a serpeggiare il gossip secondo il quale i due sarebbero realmente ai ferri corti e, dunque, non si punzecchierebbero solo ironicamente. Ilary Blasi ha replicato all'indiscrezione, ma andiamo con ordine.

Ilary Blasi replica al gossip sui dissapori con Alvin

In apertura della puntata dell'Isola dei famosi 2022, in onda venerdì 13 maggio, Ilary Blasi – come di consueto – ha dato la linea ad Alvin, per salutare sia l'inviato che i naufraghi. Così, ha fatto una piccola gaffe: "Alvin come mai questa sera sei con i pantaloni lunghi?". L'inviato, che ha indossato sempre e solo pantaloni lunghi, ha replicato: "Mi hai seguito bene nelle altre 120 puntate". La conduttrice è scoppiata a ridere e ha ammesso candidamente: "Ma io lo vedevo sempre con i pantaloncini". Poi ha aggiunto:

"Partiamo malissimo Alvin e tu sei il mio nemico numero 1, stasera avremo un faccia a faccia".

Nicola Savino è intervenuto prontamente: "Ma allora è vero tutto quello che c'è scritto" e Blasi ha annuito: "È tutto vero". Alvin ha concluso: "Preferirei che tu venissi in Honduras, perché il faccia a faccia si fa sul campo, non a distanza. Ma io lo farò anche a distanza cara Ilary, non ti temo". Ovviamente i due scherzavano.

Cosa è stato detto sul rapporto tra Ilary Blasi e Alvin

Nei giorni scorsi, Dagospia ha parlato di un rapporto – quello tra Ilary Blasi e Alvin – da ricucire, perché la conduttrice e l'inviato non si sopporterebbero più: "Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due". A quanto pare, però, non ci sarebbe alcun malumore tra i due.