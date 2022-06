L’Isola dei famosi provata da tempesta elettrica e uragano, salta il collegamento con l’Honduras Salta il collegamento con l’Honduras durante la puntata dell’Isola dei famosi del 13 giugno. È Alvin a spiegare le difficoltà: “Siamo nell’occhio del ciclone, tra una tempesta elettrica e un uragano”.

A cura di Stefania Rocco

È una puntata difficile quella dell’Isola dei famosi di lunedì 13 giugno. Sono le complesse condizioni meteorologiche a rendere difficile il collegamento con l’Honduras. Lo spiega l’inviato Alvin che anticipa la possibilità che salti il collegamento nel corso della serata: “Questi sono degli eroi perché questa è l’Isola più lunga di sempre. I veri leoni si vedono in queste puntate. Veniamo alle condizioni meteorologiche. Prima eravamo un po’ preoccupati. Adesso c’è il sole ma là a sinistra, ovvero a nord est, c’è una tempesta elettrica. Là a destra, quindi a sud ovest, c’è un uragano. Siamo nell’occhio del ciclone. Facciamo questa puntata in fretta così siamo tutti salvo”.

Ilary Blasi: “È saltato il collegamento”

Il tempo di trasmettere una clip e “la profezia” di Alvin si avvera. Ad annunciarlo è Ilary Blasi che spiega l’improvvisa mancanza di collegamento con l’Honduras: “Alvin poco fa ha detto che dobbiamo sbrigarci a fare la puntata perché c’è brutto tempo e infatti è saltato il collegamento. Praticamente Alvin è uno iettatore”. Saranno necessari 10 minuti circa per ripristinare il collegamento con l'Honduras affinché i naufraghi abbiano la possibilità di continuare la puntata come previsto.

Le condizioni di vita all’Isola dei famosi

Solo pochi giorni fa, nel corso di un’intervista, Alvin aveva ammesso che le condizioni di vita in Honduras sono particolarmente difficili. “Se manca la corrente elettrica, manca per tante ore per cui non c’è luce e nemmeno la possibilità di fare una doccia calda”, aveva dichiarato l’inviato di questa edizione del reality, palesando il desiderio di tornare ai comfort cui è abituato in Italia. Stanno vivendo le stesse difficoltà i naufraghi i quali, per contratto, devono rinunciare a cibo e a energia elettrica.