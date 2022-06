Alvin sull’Isola: “Soleil? Poche donne come lei. Con Ilary Blasi siamo fratello e sorella” Alvin, inviato dell’Isola dei famosi, racconta le difficoltà vissute dietro le quinte del reality: “Qui restiamo senza corrente per ore, senza acqua calda e aria condizionata. Mi manca tutto”. Poi i pareri su Soleil Sorge e Ilary Blasi.

A cura di Stefania Rocco

La permanenza in Honduras sta mettendo a dura prova la capacità di resistenza di Alvin, inviato del reality show. Lo racconta durante una diretta con Casa Chi cui descrive le difficili condizioni di vita sull’Isola, simili a quelle che affrontano ogni giorno i naufraghi. “Le condizioni all’Isola sono difficili per noi che lavoriamo dietro le quinte. Restiamo senza corrente per ore, senza acqua, senza aria condizionata”, ha rivelato l’inviato, “L’altro giorno, dopo la puntata, sono tornato a casa ed ero sporco, sudato e accaldato. Non c’era acqua, non ho potuto fare la ovvia. Il cibo non è dei migliori. Se salta la luce e non c’è la luna, diventa tutto buio. Cosa mi manca di più? Tutto. Però stiamo ai Caraibi quindi va bene”.

Alvin: “Con Ilary Blasi siamo fratello e sorella”

L’inviato dell’Isola è tornato a parlare del rapporto che lo lega a Ilary Blasi, conduttrice del reality. Nessuna tensione tra i due, nonostante le indiscrezioni circolate: “Ci conosciamo da 24 anni, siamo fratello e sorella. Ci divertiamo. Un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione rispetto al nostro modo di comunicare perché per noi è così da sempre. Ci siamo chiesti ‘Ma come? Litighiamo?’. Poi abbiamo capito che il nostro rapporto doveva essere veicolato in un altro modo per lo spettatore per cui siamo diventati più ca***ni”.

“Soleil? Poche donne come lei”

Alvin ammette inoltre di essere rimasto particolarmente colpito da Soleil Sorge, piratessa per una puntata dell’Isola. Il video della sua prova dell’uomo vitruviano ha spopolato in rete, raccogliendo centinaia di migliaia di visualizzazioni in poche ore. Merito del fascino della ex naufraga di fronte al quale nemmeno Alvin è rimasto immune:

Se avremo altre donne vitruviane? Come Soleil credo poche. Appena finito mi ha detto che le spiaceva tantissimo andarsene. Nel 2019 abbiamo fatto l’Isola insieme e mi ha detto che era emozionantissima per il tuffo dall’elicottero. Non lo aveva mai fatto perché durante la sua Isola era entrata a nuoto. Durante la puntata si è divertita talmente tanto che mi ha detto che sarebbe rimasta almeno una settimana. La sua prova all’Isola? Lì sono impulsi che non puoi controllare, lo stesso Nicola Savino lo ha detto. Com’è da vicino? Ehm…brava (ride, ndr). Credo che la forza di Soleil sia questa. È così, non ha filtri. Non ha quelle sovrastrutture che in tanti abbiamo, credo che arrivi quello al pubblico.

Nicolas Vaporidis tra i naufraghi migliori, secondo Alvin

Alvin ammette inoltre di avere le idee chiare in merito al concorrente che maggiormente lo ha colpito tra i naufraghi partiti quest’anno: “Il naufrago che mi ha colpito è Nicolas Vaporidis. Era dubbioso e gli ho detto di fidarsi perché l’Isola è un’esperienza che ti rivolta come un calzino, ti mette di fronte ai tuoi demoni. Alla fine ho avuto un riscontro proprio da lui dietro le quinte, mi ha detto che era un’esperienza pazzesca”.