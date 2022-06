Soleil Sorge all’Isola nella prova che l’ha resa un’icona, nessuno è mai riuscito a batterla Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano. Non esiste ancora naufrago che sia riuscito a batterla.

A cura di Stefania Rocco

Foto IPA

Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e piazza la prima meta: la naufraga sbarcata in Honduras insieme a Vera Gemma si è esibita nella prova che l’ha resa iconica, quella dell’uomo vitruviano. Una vera e propria esibizione quella di Soleil, che si è cimentata nella sua performance dimostrando che nulla è cambiato rispetto ai tempi in cui, da concorrente, aveva dimostrato di essere imbattibile. A vedersela con lei è stato Luca Daffrè, che quanto a muscoli e prestanza fisica non ha nulla da invidiare alla influencer reduce dal Grande Fratello Vip. Ma nemmeno le braccia potenti del naufrago hanno potuto sparigliare le carte: una volta aggrappata alla piattaforma circolare che fa da sfondo alla prova, Soleil resta imbattibile.

Soleil Sorge imbattuta nella prova dell’uomo vitruviano

A sottolineare che Soleil resta l’unica naufraga imbattuta nella prova dell’uomo vitruviano è stata la conduttrice Ilary Blasi, ricordando anche la precedente esperienza della Sorge all’Isola. Ha quindi chiesto ai naufraghi chi volesse sfidarla. A farsi avanti è stato Luca Daffrè, proposto dalla squadra capitanata da Vera Gemma. Soleil è salita sulla piattaforma e ha atteso solo pochi secondi prima di dare inizio alla sua performance. Mentre Daffrè restava immobile e concentrato, la naufraga si è girata di spalle esibendo il lato B, cosa che ha fatto scattare il tifo dei naufraghi. “Così destabilizza anche i telespettatori”, ha rilevato l’opinionista Nicola Savino, “Edoardo si sta sentendo male? Anch’io”. Si è detto d’accordo Alvin: “Siamo tutti Nicola”.

Superati i due minuti, Soleil ha quindi cercato di distrarre Luca parlandogli. Un tentativo valso a poco perché il naufrago è rimasto concentrato sull’impresa di infrangere il record della collega. Una volta superati i tre minuti, però, Daffrè si è arreso e Soleil si è esibita in una capriola prima di lanciarsi in acqua. Il suo record, anche da Piratessa, resta imbattuto.