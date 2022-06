Soleil Sorge dopo l’Isola: “Il lancio dall’elicottero è stato difficile, all’inizio ho tentennato” Soleil Sorge commenta la puntata dell’Isola dei Famosi a cui ha preso parte ieri sera, lunedì 6 giugno, in qualità di Piratessa: “Era tempo che non mi trovavo a dover trovare il coraggio di fare qualcosa”.

Soleil Sorge terminata la breve esperienza in diretta su Canale 5 all'Isola dei Famosi è tornata sui social. Nella puntata di ieri sera è entrata a far parte del gioco insieme all'ex naufraga Vera Gemma: entrambe, in qualità di "Piratesse", sono tornate nel reality per mettere a dura prova i naufraghi e per far vincere loro ricompense in cibo. La squadra di Soleil Sorge ha conquistato pane e salame: l'italo americana è molto fiera di aver permesso agli isolani di mangiare un po' di più. Ha raccontato del lancio dall'elicottero, per lei la prova più difficile.

Le parole di Soleil Sorge dopo la puntata dell'Isola

Soleil Sorge dopo la puntata dell'Isola dei Famosi ieri sera è tornata sui social, dai suoi fan, ed ha commentato la magica esperienza.

Anche questa è andata, io mi sono divertita come una matta. La mia squadra ha vinto, ora potranno mangiare pane e salame, ricordo quando ero una naufraga e cosa avrei dato per il pane. È stato meraviglioso tornare su quell'Isola.

L'italo americana ha raccontato di aver avuto paura al momento del lancio dall'elicottero: "Non ci credo che ho vinto di nuovo la prova dell'uomo vitruviano. La prova più difficile è stata buttarmi da quell'elicottero, devo dire che ero lì un po' tentennante inizialmente. Era tempo che non mi trovavo a dover trovare il coraggio di fare qualcosa, ed è magica la sensazione del farlo. Tutto sta nel trovare il coraggio e quando ti butti è una delle sensazioni più belle e liberanti della vita".

Ha aggiunto di aver avuto ansia da prestazione: "Se non li avessi aiutati a vincere mi sarei sentita malissimo" ha concluso.

Soleil Sorge batte Luca nella prova dell'uomo vitruviano

Nella puntata di ieri sera Soleil Sorge ha ricoperto il ruolo di leader della squadra formata da Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi, Maria Laura De Vitis, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro. La campionessa della prova dell'uomo vitruviano, titolo conquistato nel corso dell'edizione a cui ha preso parte come naufraga, ha vinto ancora una volta contro Luca Daffrè, concorrente della squadra capitanata da Vera Gemma. L'italo americana ha conquistato per i naufraghi un salame e una pagnotta detenendo ancora il record per la prova.