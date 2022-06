Le Piratesse sbarcano all’Isola, Edoardo Tavassi: “Ho sempre fatto apprezzamenti su Soleil” Vera Gemma e Soleil Sorge sono sbarcate all’Isola dei Famosi nella puntata del 6 giugno. L’arrivo dell’ex gieffina, in passato anche ex naufraga nell’edizione del 2019, è stato gradito in particolare da Edoardo Tavassi.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata del 6 giugno dell'Isola dei famosi si apre con l'arrivo di Soleil Sorge e Vera Gemma in Honduras. Le Piratesse, così sono state soprannominate, tornano nel reality per mettere alla prova i naufraghi e scombinare i loro equilibri: dovranno formare due squadre che combatteranno una contro l'altra. L'arrivo dell'ex gieffina su Playa Palapa è stato particolarmente gradito da Edoardo Tavassi, che non ha nascosto un apprezzamento nei suoi confronti.

L'arrivo delle Piratesse in Honduras

Soleil Sorge e Vera Gemma, come vere naufraghe, si sono lanciate dall'elicottero e sono arrivate a nuoto su Playa Palapa. Per entrambe non è la prima volta in Honduras: Vera è stata naufraga proprio nella scorsa edizione, mentre l'ex gieffina nel 2019, dove ha stabilito un record in quanto a prove vinte per diventare leader.

Raggiunta la terraferma, le due nuove arrivate sono state accolte da Alvin e hanno subito commentato i naufraghi e gli equilibri che si sono creati, proprio in vista della loro missione. Soleil apprezza particolarmente Nicolas Vaporidis come giocatore perché crede che sia sincero, mentre Vera Gemma dà il suo supporto a Lory Del Santo, nonostante siano in molti ad attaccarla.

Il commento di Edoardo Tavassi all'arrivo di Soleil

Quando Edoardo Tavassi ha visto Soleil su Playa Palapa ha subito sorriso, non nascondendo di gradire fin dal subito la sua presenza. E, incalzato da Ilary Blasi, il naufrago ha ammesso: "Ho sempre fatto apprezzamenti su di lei, ma non la conosco". Allora anche la naufraga, che lo ha scelto nella sua squadra, ha ricambiato il complimento: "Stai benissimo con questo taglio di capelli", riferendosi al cambio di look che Edoardo ha fatto per "colpa" di Carmen Di Pietro in una delle ultime puntate.