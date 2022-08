Nicolas Vaporidis vita da ristoratore, dopo l’Isola è tornato a Londra a gestire il suo locale A Londra Vaporidis ha trovato la sua dimensione, quella di un lavoro come tanti lontano dai riflettori. Le foto di Chi lo immortalano nel pieno di un servizio, mentre serve ad un tavolo un abbondante piatto di prelibatezze.

A cura di Giulia Turco

Nicolas Vaporidis è tornato alla sua vita quotidiana, quella da ristoratore londinese. Dopo l'Isola dei famosi e un salto inaspettato nel mondo dei reality, l'attore romano è volato ben presto nella City dove ad attenderlo c'è la sua taverna che offre agli inglesi un viaggio nella tradizione gastronomica di Roma. Un lavoro che ama e che lo tiene impegnato sul campo, o meglio in sala, anche nel rapporto con la clientela. Chi lo ha immortalato con alcune foto nel pieno di un servizio, mentre serve ad un tavolo un abbondante piatto di prelibatezze. A detta dei clienti che frequentano il quartiere cool di Clapham c’è anche un ottimo tiramisù.

Oggi Londra è il posto in cui si sente casa

A Londra Vaporidis ha trovato la sua dimensione, quella di un lavoro come tanti lontano dai riflettori. Non esclude nulla perché, come aveva raccontato nell'intervista Fanpage.it pochi giorni prima di ripartire per l'Inghilterra, non ha chiuso la porta del cinema e della tv. Per il momento però, Londra è il luogo in cui sentirsi a casa, dove può essere se stesso al di là del personaggio che gli anni del cinema gli ha incollato addosso. Strano ma vero, per uno come lui che ha sempre sostenuto di soffrire i luoghi affollati, che abbia trovato un centro nel cuore pulsante di una delle città più attive del mondo. Di certo la pace ritrovata ha a che fare anche con l'amore, visto che ad attenderlo al suo rientro a Londra c'era anche Ali, la fidanzata che tiene solo per sé.

(Con la fidanzata londinese Ali Rinaldo)

L'amore con la fidanzata Ali Rinaldi

Come promesso, Nicolas Vaporidis non è sparito dai social e cerca il più possibile di mantenere un filo diretto con i suoi fan in Italia. Nonostante non ami postare tutto ciò che gli succede nella vita “perché anche sti ca**i”, di recente l’ex naufrago si è lasciato andare condividendo uno scatto insieme alla sua dolce metà. È Ali Rinaldi, la ragazza finora tenuta all’oscuro dal gossip, con la quale condivide la sua felicità londinese. Di lei durante il programma ha raccontato: “Non ho mai incontrato una persona così, questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli”.