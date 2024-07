Nicolas Vaporidis: “Ho lasciato il cinema per stare bene con me stesso, ma non mi sento un ex attore”

video suggerito

Nicolas Vaporidis, storico protagonista dei film campione d'incassi degli anni 2000 (uno per tutti, Notte prima degli esami), ha lasciato "di nuovo" il mondo del cinema. Dopo il brevissimo ritorno già dichiarato lo scorso marzo, l'idillio è già finito. L'attore però riconosce: "Penso che lasciare la professione di attore non sia come lasciare altri mestieri o andare in pensione".

Le parole di Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis ha parlato con la redazione di Libero e ha confessato di essere ormai fuori dal giro e impegnato completamente nel suo ristorante a Londra: "Anche quello è un teatro dove si va in scena tutte le sere. E pure a pranzo". Sul suo passato da attore ci pensa, ma ha messo le cose in prospettiva:

Mi definiscono ex attore? Penso anzitutto che lasciare la professione dell’attore non sia come andare in pensione o smettere di fare altri mestieri. Detto ciò, oggi leggo tutto con un atteggiamento diverso rispetto a prima. Ho imparato a non dar troppo peso a tante cose. Da ragazzino avrei sempre voluto rispondere. Oggi ho imparato che non è per forza necessario dire la mia su tutto.

Il ritorno sul set: "Ma era due anni fa"

Più di recente, si era parlato di un ritorno sul set ma Nicolas Vaporidis ammette che si è trattato di un progetto vecchio: "Quel film l'abbiamo girato due anni fa in Brasile".

Quando capita qualche scrittura che mi piace, mi interessa e nella quale mi riconosco, metto in pausa le altre cose per un periodo e faccio quel che c’è da fare. Non posso che aggiungere dunque che la mia non è stata la decisione di una che ha mollato ma di una persona che ha fatto una scelta di continuità con la vita abbracciando il cambiamento in maniera positiva. Adesso inoltre ho imparato una cosa in più. La prima persona a dover essere soddisfatto sono io stesso…Quindi no, non mi sento affatto un ex attore ma sono felice di essere completamente me stesso: sono Nicolas che ha fatto l’attore per una parte della vita, periodo che ricordo con grandi sorrisi e ora sto facendo dell’altro e sono lo stesso molto contento.