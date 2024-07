Chi è Ali Rinaldo, la moglie di Nicolas Vaporidis: la gallerista d’arte incontrata a Londra

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Alice Rinaldo, il cui soprannome è Ali, è la neo moglie di Nicolas Vaporidis, celebre protagonista di Notte prima degli esami. La coppia si è sposata ieri in Toscana, al Castello di Montalto, con una cerimonia che ha visto la partecipazione di amici e parenti. Estremamente riservata e lontana dal mondo dello spettacolo, la dolce metà dell'attore rimase in disparte anche durante la partecipazione del marito all'Isola dei Famosi. Per Vaporidis si è trattato del secondo matrimonio dopo quello celebrato nel 2012 con Giorgia Surina.

Ali Rinaldo, chi è la moglie di Nicolas Vaporidis

Alice Rinaldo lavora e vive a Londra con Nicolas Vaporidis. L'attore ha la sua attività nel campo della ristorazione, mentre lei è "assistente personale del direttore" in una galleria d'arte inglese, Annely Juda Fine Art, stando a quanto si legge sul suo profilo Linkedin. È sconosciuta la sua età e il suo profilo Instagram è privato. Si è diplomata in un liceo di Monza, probabilmente la sua città d'origine.

Alice Rinaldo e Nicolas Vaporidis al loro matrimonio

Fu Nicolas Vaporidis a raccontare qualcosa in più sul suo conto: "È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare".

La storia d'amore con Nicolas Vaporidis e il matrimonio in Toscana

Nicolas Vaporidis parlò per la prima volta di Ali, la sua compagna, durante la sua avventura all'Isola dei Famosi. Dopo l'esperienza in Honduras, svelò la sua identità e mostrò la prima foto di coppia. Si sarebbero conosciuti a Londra, e per lui è stata la prima donna "che mi ha permesso di essere me stesso". Di lei raccontò: "È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così farò con lei".

Ali Rinaldo e Nicolas Vaporidis