Raul Dumitras dimentica Martina De Ioannon con la tentatrice Nicole Belloni: i video dei baci in discoteca Raul Dumitras bacia in discoteca Nicole Belloni, la tentatrice che a Temptation Island era vicina a Alex Petri. Entrambi si sono lasciati andare a un bacio passionale durante la festa di compleanno di lei: “Auguri bambolina”, gli auguri dell’ex di Martina De Ioannon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Sembrerebbe essere definitivamente archiviata la storia d'amore con Martina De Ioannon: Raul Dumitras avrebbe dimenticato la sua ormai ex (oggi impegnata con Carlo Marini) tra le braccia della tentatrice conosciuta a Temptation Island, Nicole Belloni. La single, nel villaggio dei sentimenti, si era avvicinata ad Alex Petri: una volta terminato il programma, sarebbe scoppiata la passione con Raul Dumitras con il quale, nella notte, si è scambiata dei baci passionali in discoteca, durante la sua festa di compleanno.

I baci in discoteca tra Nicole Belloni e Raul Dumitras

Dopo la cena al ristorante durante la quale erano seduti vicini, Raul Dumitras e Nicole Belloni, insieme ai loro amici, si sono divertiti in discoteca, a Milano. La tentatrice di Temptation Island ha compiuto 26 anni e per l'occasione l'ex di Martina De Ioannon le ha anche dedicato una IG story: "Auguri bambolina" ha scritto a corredo di una foto nella quale lui sorride mentre lei gli stampa un bacio sulla guancia. Dai video postati su IG dai loro amici, ne è spuntato uno nel quale i due si baciano appassionatamente: "I miei preferiti" ha scritto un'amica di Nicole Belloni come testo vicino alle immagini.

Raul Dumitras e Nicole Belloni

Si sono incontrati per la prima volta nel villaggio dei sentimenti ma avrebbero approfondito la loro conoscenza soltanto una volta terminato il programma. Per Raul Dumitras l'esperienza è stata segnata dall'infatuazione che la fidanzata ha provato per il tentatore Carlo Marini: nonostante abbia provato ad avvicinarsi alla single Siriana, non sarebbe riuscito a digerire il boccone amaro e ha lasciato il programma in lacrime. Nicole Belloni, invece, nel villaggio era impegnata a tentare Alex Petri. A sorpresa si sono avvicinati e il bacio confermerebbe la loro relazione.

Martina De Ioannon frequenta Carlo Marini

Hanno trascorso l'ultimo weekend insieme e, sebbene non abbiano condiviso foto o selfie insieme, Carlo Marini e Martina De Ioannon si stanno frequentando dopo essersi conosciuti a Temptation Island. Lo scorso sabato erano mano nella mano in un locale, a Napoli, così come domenica sera: con loro era presente anche Alessia Pascarella.