Nicolas Vaporidis canta Notte Prima degli Esami alle sue nozze, il video con l’amico Eros Galbiati Domenica 21 luglio Nicolas Vaporidis ha sposato Ali Rinaldo. Durante i festeggiamenti, lo sposo ha cantato il brano Notte prima degli Esami di Antonello Venditti con l’amico Eros Galbiati. Insieme hanno recitato nell’omonimo film, interpretato rispettivamente il protagonista Luca Molinari e l’amico Riccardo. Sui social il video del momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolas Vaporidis si è sposato. L'ex vincitore del'Isola dei Famosi è convolato a nozze con Ali Rinaldo nella giornata di domenica 21 luglio. Alla cerimonia, che si è tenuta presso il Castello di Montalto, hanno partecipato parenti e amici, tra cui Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Non solo: presente anche Eros Galbiati, che ha condiviso con lo sposo il set di Notte prima degli Esami, film che nel 2006 lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Sui social il video mentre cantano insieme l‘omonimo brano di Antonello Venditti.

Nicolas Vaporidis e Eros Galbiati cantano Notte Prima degli Esami

"Ho mantenuto rapporti solo con Eros Galbiati, che poi è diventato uno dei miei migliori amici", aveva raccontato Vaporidis, qualche settimana prima delle nozze, in un'intervista a La Repubblica. Solo con l'interprete del personaggio di Riccardo, l'attore ha creato un legame che continua a durare nel tempo, anche a quasi 20 anni dall'uscita di Notte prima degli Esami. Tra loro un'amicizia speciale, tanto che Galbiati ha partecipato al matrimonio dell'amico e ha condiviso con lui la gioia di un giorno così importante. Insieme, durante i festeggiamenti al Castello di Montalto, hanno intonato il brano Notte prima degli esami di Antonello Venditti, colonna sonora dell'omonimo film di cui Vaporidis è stato protagonista nel 2006. Nella storia erano gli amici Luca Molinari e Riccardo, pronti ad affrontare la maturità.

Il matrimonio di Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo

Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo si sono sposati domenica 21 luglio in Toscana, alla presenza di parenti e amici. Una storia d'amore, la loro, piuttosto riservata che l'ex vincitore dell'Isola dei Famosi ha sempre cercato di proteggere dai riflettori. L'annuncio delle nozze, infatti, era arrivato solo due settimane prima con un'intervista a La Repubblica: "Tra due settimane mi sposo. La mia futura moglie si chiama Ali, stiamo insieme da un po'". I due sarebbero una coppia da circa due anni e si sono conosciuti a Londra, città in cui l'attore vive da tempo e in cui ha aperto una catena di ristoranti.