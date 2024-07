Edoardo Tavassi afferra il bouquet alle nozze di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Ora devi sposare Micol” Al matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, Edoardo Tavassi ha conquistato il mazzo di fiori durante il tradizionale lancio del bouquet. La scena è stata ripresa dalla sua fidanzata e sorella della sposa Micol e ha fatto il giro dei social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati marito e moglie. I due si sono sposati a Forte dei Marmi alla presenza di familiari e amici. Tra questi c'era anche Edoardo Tavassi che, nel momento del tradizionale lancio del bouquet, ha conquistato il mazzo di fiori. Il video delll'ex concorrente del GF Vip è diventato virale sui social e sono tanti gli utenti che si chiedono quando sposerà Micol Incorvaia, sorella della sposa.

Il video del lancio del Bouquet di Clizia Incorvaia

In un video pubblicato sulle storie Instagram da Micol Incorvaia, sorella della sposa e fidanzata di Edoardo Tavassi, si vede l'ex concorrente di GF Vip afferrare il bouquet del matrimonio. Nelle immagini c'è Tavassi che alza il mazzo di fiori al cielo per poi buttarlo in piscina, tuffandosi anche lui poco dopo. Nella scena, filmata da Micol, in sottofondo si sentono risate e urla di incoraggiamento dei partecipanti alla cerimonia, tra chi lo incitava a gettarsi nell'acqua e chi rideva per la situazione. Il video ha fatto ben presto il giro dei social, generando molti commenti da parte degli utenti che si chiedono se anche Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia siano prossimi alle nozze.

La storia d'amore tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono conosciuti all'interno della Casa del GF Vip, durante la settima edizione del reality. Tra i due è nata subito una grande affinità e, poco dopo la fine del programma, erano già decisi ad andare a convivere. In una lettera di Micol pubblicata sul settimanale Di Più, si leggeva: "Quante volte ci siamo salutati in stazione o in aeroporto. Troppe volte. Per me non è difficile risponderti e dirti che sì, voglio stare con te. Voglio condividere tutto insieme e diventare una famiglia". Anche Edoardo si trovava allineato a questo desiderio: "Ho trentotto anni e quando capisco di avere vicino una persona speciale, mi piace l’idea di progettare un qualcosa insieme. Insomma, Micol, non voglio rischiare di rovinare tutto, o addirittura perderti per colpa della distanza".