Micol Incorvaia andrà a vivere con Edoardo Tavassi: “Voglio costruire una famiglia con te” In una lettera indirizzata ad Edoardo e pubblicata sul settimanale Di Più, l’ex gieffina ha deciso di accettare la proposta di andare a vivere sotto lo stesso tetto, dopo mesi di amore a distanza: “Quante volte ci siamo salutati in stazione o in aeroporto. Troppe volte”.

A cura di Giulia Turco

Micol Incorvaia ha deciso: è pronta per una convivenza insieme ad Edoardo Tavassi. A pochi mesi dall'uscita del GFVip e del loro ritorno alla vita reale, i due hanno testato la relazione a distanza, facendo la spola tra Roma, Milano, la Sicilia. Adesso però è arrivato il momento di fare le cose serie e Micol non potrebbe essere più convinta. Così lo ha messo per iscritto.

Micol ha accettato la proposta di Edoardo

In una lettera indirizzata ad Edoardo e pubblicata sul settimanale Di Più, l’ex gieffina ha deciso di accettare la proposta di andare a vivere sotto lo stesso tetto: “Dodino mio come ormai ti chiamo da circa sei mesi. Ho letto che mi chiedi di vivere con te. Proprio mentre eravamo insieme a casa tua a Roma è successo. E io ho avuto la certezza che anche per te è lo stesso: anche tu vuoi avermi sempre accanto”. La distanza ormai è diventata un elemento insopportabile. “Quante volte ci siamo salutati in stazione o in aeroporto. Troppe volte. Per me non è difficile risponderti e dirti che sì, voglio stare con te. Voglio condividere tutto insieme e diventare una famiglia”.

La dichiarazione di Edoardo a Micol

Insomma, di fatto è una vera e propria dichiarazione d’amore per la vita quella di Micol, che fa seguito alle parole che precedentemente le aveva scritto Edoardo. “Mai avrei pensato di partecipare al Grande Fratello Vip, un programma televisivo, di trovare una ragazza speciale come te. E proprio ora che siamo fuori dalla Casa, ho avuto la conferma di quanto tu possa essere importante: mi manca non poterti più̀ vedere tutti i giorni e condividere ogni cosa con te, come abbiamo fatto per mesi”, le aveva spiegato sulle pagine dello stesso settimanale. Anche Tavassi quindi avrebbe fatto i conti con i suoi progetti futuri e avrebbe preso la sua decisione. Oggi sogna una famiglia con Micol: “Ho trentotto anni e quando capisco di avere vicino una persona speciale, mi piace l’idea di progettare un qualcosa insieme. Insomma, Micol, non voglio rischiare di rovinare tutto, o addirittura perderti per colpa della distanza”.