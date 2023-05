Edoardo Tavassi chiede a Micol Incorvaia di vivere insieme: “Mi manca non condividere tutto con te” Edoardo Tavassi scrive una lettera a Micol Incorvaia chiedendole di andare a convivere per superare il problema della distanza che li divide, non consentendogli di trascorrere il loro tempo insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Il rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia prosegue a gonfie vele, i due stanno provando a trovare un modo per trascorrere quanto più tempo insieme, dopo aver vissuto in simbiosi per mesi nella casa più spiata d'Italia. In una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, l'ex gieffino propone alla sua dolce metà di fare un passo che, in fin dei conti, hanno già ampiamente superato, ovvero quello della convivenza.

La lettera di Edoardo Tavassi a Micol Incorvaia

Con una lettera pubblica, quindi, Edoardo Tavassi, il mattatore del Grande Fratello Vip 7 ha deciso di chiedere a Micol Incorvaia di investire nel loro rapporto, venutosi a creare in un momento e in un modo del tutto inaspettato, come si legge sulle pagine della rivista:

Mai avrei pensato partecipando al Grande Fratello Vip, un programma televisivo, di trovare una ragazza speciale come te. E proprio ora che siamo fuori dalla Casa, ho avuto la conferma di quanto tu possa essere importante: mi manca non poterti più vedere tutti i giorni e condividere ogni cosa con te, come abbiamo fatto per mesi

L'ex gieffino sottolinea come il rapporto con Micol, la loro complicità, gli abbia fatto comprendere ancora di più cosa desidera dalla sua vita futura: "Ho trentotto anni e quando capisco di avere vicino una persona speciale, mi piace l’idea di progettare un qualcosa insieme. Insomma Micol, non voglio rischiare di rovinare tutto, o addirittura perderti per colpa della distanza".

Edoardo Tavassi e la convivenza con Micol

Dopo aver provato a superare la distanza che li separa, viaggiando tra Roma e Milano, dove hanno trascorso varie settimane, da quando hanno lasciato la casa di Cinecittà, Edoardo pensa che sia giunto il momento di compiere un passo decisivo e che possa portare la loro storia d'amore ad un livello di intensità ancora maggiore nella Capitale, dove tra l'altro vivono Clizia Incorvaia e il suo compagno Paolo Ciavarro: