Micol Incorvaia: “Io e Edoardo Tavassi andremo a convivere, sento l’esigenza di stare con lui” Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi in un’intervista radiofonica hanno parlato del loro amore: “Andremo a convivere”. Poi su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Sono stupendi insieme, si beccano a volte ma il loro legame prevale su ogni cosa”.

A cura di Gaia Martino

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, in un'intervista a RadioCusano, hanno raccontato del loro amore e della loro vita dopo il Grande Fratello Vip. "Sono al settimo cielo, faccio fatica a trovare un difetto in lui", le prime parole dell'influencer, sorella di Clizia Incorvaia, sul fidanzato.

L'esperienza al GF VIP di Micol Incorvaia

Micol Incorvaia al Grande Fratello VIP è maturata, nel programma radiofonico Turchesando ha confessato che il reality le ha "regalato cose che non mi aspettavo". Oltre Edoardo Tavassi, ha trovato due care amiche: "Oriana Marzoli e Giaele De Donà sono le persone che sento di più. Ci sentiamo tutti i giorni, il fatto di aver legato con due donne è bellissimo". L'ex gieffina venezuelana, ha raccontato Micol, "è esplosiva, ha la sincerità di un bambino, lei non filtra mai nulla. A volte non va tanto bene, altre volte diventa il suo punto di forza. Lei è un uragano, non esistono per lei l'ipocrisia e la falsità. Lei era la vincitrice, i miei vincitori erano Oriana e Edoardo". Giaele, invece, "è più pacata, composta, molto tenera. Sembrava una ragazza superficiale quando si è presentata, invece è tutt'altro. Lei è generosa d'animo, di tasca, si spende tanto per gli altri". Quando è intervenuto Tavassi, hanno raccontato la prima volta che hanno fatto l'amore: "La vera prima volta che abbiamo fatto l'amore è stata fuori la casa del GF, al GF solo tentativi goffi. Stavano per squalificarci", hanno scherzato.

L'amore di Edoardo Tavassi per Micol: "Andremo a convivere"

"Senza Micol Incorvaia mi annoio, sono dipendente da lei. Quando lei va via, mi accorgo di avere delle mancanze. Le riempio facendo cose folli, faccio dirette su Tik Tok, con i gruppi Telegram, la gente invita Micol a tornare": così Edoardo Tavassi ha svelato i suoi sentimenti per Micol Incorvaia. A RadioCusano hanno annunciato che andranno a vivere insieme: "Quando stiamo insieme abbiamo l'ansia che poi dobbiamo separarci. Le ho chiesto di venire a Roma". "Si, mi trasferirò a Roma. Pensando alla convivenza degli altri, sono sempre stata dubbiosa. Invece ora sento l'esigenza, non so quanto posso andare avanti facendo così avanti e indietro, ho bisogno di stabilità, di stare con lui", la risposta della Incorvaia.

Leggi anche Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia con Giaele e Brad dopo la finale, i video delle presentazioni

Le parole su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Gli Incorvassi e gli Oriele sono molto amici. Sulle voci di crisi su Oriana e Daniele che si rincorrono da giorni, Edoardo e Micol hanno spiegato: "Sono stupendi insieme, hanno due personalità ben definite, c'è il momento in cui si beccano, ma il loro legame prevale su ogni cosa. Non sono in crisi, se non fai una storia sui social ti sei lasciato? Oriana ha base a Madrid, quindi a volte va lì".