Micol Incorvaia sulla storia con Tavassi: “Non è un amore qualsiasi, ma l’incontro di anime simili” Micol Incorvaia racconta in un’intervista al settimanale Mio come procede la sua storia con Edoardo Tavassi. La gieffina è convinta che si tratti di un amore intenso e non di un’infatuazione qualsiasi.

A cura di Ilaria Costabile

La storia tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi va a gonfie vele. I due ex gieffini continuano ad alimentare un rapporto che è nato e cresciuto all'interno delle mura di Cinecittà, ma che sembra destinato a durare nel tempo, visto che la coppia ha dimostrato di saper gestire anche la distanza che li separa. In un'intervista al settimanale Mio, la sorella di Clizia ha parlato apertamente del suo compagno e ha rivelato di essere certa che si tratti di un amore importante.

L'amore inaspettato al Grande Fratello Vip

Arrivare al Grande Fratello Vip e trovare una persona con cui condividere non solo i sei mesi di permanenza nella dimora del reality show, ma anche la vita fuori, era un qualcosa che Micol non aveva minimamente preso in considerazione:

Probabilmente era l’ultima delle cose che immaginavo sarebbe successa. Tra l’altro ho incontrato una persona che non credevo potesse esistere neppure fuori dalla Casa. Trovarla dentro è stato spiazzante. Soprattutto per me, perché faccio fatica ad innamorarmi.

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, fonte Instagram

Micol Incorvaia innamorata di Edoardo Tavassi

Nonostante la diffidenza iniziale, che non è mancata nemmeno nella conoscenza con Tavassi, la gieffina ha raccontato di aver scoperto giorno dopo giorno, man mano che il loro legame cresceva e si intensificava, che ad unirli non sarebbe mai stato un amore superficiale, ma qualcosa di più profondo. Al settimanale, infatti, Micol dichiara: