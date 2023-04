Micol Incorvaia: “Con Edoardo Tavassi sto vivendo un amore stupendo, ma lo tengo per me” I fan degli Incorvassi si chiedono come procede la storia d’amore tra Micol ed Edoardo, viste le scarse testimonianze social. Lei coglie la palla al balzo per chiarire: “Il fatto che non vada a sciorinare quanto sia bella la mia storia d’amore, non toglie che io sono realmente innamorata”.

A cura di Giulia Turco

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi continuano a gonfie vele la loro storia d'amore. I fan degli Incorvassi si sono insospettiti circa la buona salute della loro relazione per via delle scarse testimonianze social. Edoardo e Micol vivono tuttavia a distanza, tra Milano e Roma, e dunque può capitare che i momenti insieme scarseggino, ma nonostante questo i due sembrano aver trovato il giusto equilibrio per continuare a viversi e a conoscersi. Prendendo l'occasione delle frequenti domande sul tema, Micol ne approfitta per chiarire la questione una volta per tutte.

Micol tranquillizza i fan degli Incorvassi

"Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social' non significa che io non lo sia nel mio privato", spiega Micol in un momento di domande e risposte dedicato ai suoi follower. "Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi", dice a proposito del rapporto con Edoardo. "Il fatto che io non vada a sciorinare con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia d'amore non toglie che io sono realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo", aggiunge per tranquillizzare la fanbase degli Incorvassi. "Non mi aspettavo di trovare una persona del genere nella casa, ma mai nella vita, figuriamoci al Grande Fratello", ammette Micol. "Non vedo l’ora di andare avanti e riuscire a collezionare ancora più momenti e a vivere sempre più cose della vita reale".

Le parole di Edoardo Tavassi

Anche Tavassi di recente si è esposto sulla sua relazione, mettendo a tacere ogni ipotesi di rottura con Micol e rivelando, al contrario, di avere importanti progetti in cantiere. “Mi piace avere Micol in casa, stiamo facendo tutte le cose che sognavo di fare una volta finito il programma”, ha spiegato poche settimane prima in una room su Twitter. “Mi sto godendo tutte le cose che lì dentro ci mancavano, con lei”. Edoardo ha avuto inoltre già modo di conoscere meglio la famiglia Incorvaia, incontrata la prima volta nella Casa del GFVip, da Paolo Ciavarro e Clizia, ai genitori: “Paolo è una persona squisita, con Clizia sono meravigliosi. Paolo è gentile, simpatico, è una bella persona, Clizia uguale. Totò (il padre di Micol, ndr) mi vuole bene, alla festa mi abbracciava, ci siamo fatti gli auguri a Pasqua, non vedo l'ora di vederli. Micol viene da una famiglia composta da bravissime persone. La mamma di Micol vince su tutti, è un tornado. Fa ridere, è simpaticissima".