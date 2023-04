Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia con Giaele e Brad dopo la finale, i video delle presentazioni Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi hanno conosciuto Bradford Beck: Emanuela Fuin e Guendalina Tavassi, la mamma e la sorella del finalista, hanno ripreso il momento delle presentazioni ufficiali e degli abbracci. “Finalmente ci conosciamo”

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una grossa sorpresa ha reso felice la finale di Giaele De Donà nonostante l'uscita di scena a pochi passi dall'annuncio del verdetto. La Vippona ha potuto riabbracciare e baciare il marito Brad che non vedeva e sentiva da oltre sei mesi. L'uomo durante il percorso della moglie è comparso solo con alcune lettere, per l'ultima puntata ha deciso di presentarsi di persona con un enorme mazzo di rose. Una volta terminata la puntata tutti i concorrenti si sono ritrovati in studio a festeggiare: i cari amici di Giaele De Donà hanno potuto finalmente conoscere Bradford Beck.

L'icontro tra Micol Incorvaia e Tavassi con Bradford Beck

Con alcuni video condivisi tra le stories la mamma e la sorella di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin e Guendalina, hanno mostrato il momento in cui Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi hanno conosciuto Bradford Beck. "Finalmente ci conosciamo", le parole di Tavassi prima di abbracciarlo. Tutti insieme hanno esultato per la loro ormai ex inquilina, felice con un mazzo di rosa tra le braccia. Si è aggiunto Luca Onestini e i fan delle coppie per accogliere l'imprenditore americano giunto in studio per una sorpresa alla moglie.

Gli Incorvassi insieme dopo la finale del GF VIP

Tavassi con la famiglia e gli amici ha festeggiato la fine del GF VIP con gli amici e i parenti: stando al racconto della sua amica Federica Zacchia avrebbero trascorso del tempo insieme fino alle 8 del mattino. "Dodino e Dodina, preparatevi al massacro" ha scherzato tra le stories Federico Perna, il cognato di Edoardo Tavassi.

Leggi anche Edoardo Tavassi è il terzo eliminato del Grande Fratello Vip 7

Guendalina Tavassi ha documentato la festa tra le stories, poi ha ripreso Edoardo: "Grazie a tutti, mi avete fatto eliminare, scherzo. Grazie per il supporto", le parole del Vippone vicino al bancone di un bar. Poi la foto di famiglia: Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Federico Perna e Guendalina Tavassi sorridono insieme abbracciati.