GF Vip, per Giaele la sorpresa finale del marito Brad: “Sposarti la scelta più felice della vita” Giaele ritrova nella sera della finale suo marito, dopo oltre sei mesi di lontananza. Inizialmente con uno scherzo Signorini le aveva fatto credere che non ci sarebbe stato.

A cura di Andrea Parrella

Anche per Gioele arriva il momento di felicità nella finale del Grande Fratello Vip 2023. La concorrente, arrivata fino all'atto finale di questa edizione, ha avuto modo di incontrare il marito Brad, che non vedeva da oltre sei mesi. Alfonso Signorini ha fatto uno scherzo alla concorrente, facendole credere che il marito non sarebbe stato in grado di arrivare in Italia nonostante lei ci sperasse. Arriva un finto filmato preparato proprio da Brad in cui annuncia a sua moglie che non potrà essere a Roma per la finale:

Sono stati mesi difficili per me e la mia famiglia. Se sei arrivata fino a qui è comunque un successo, che tu vinca o meno. Sono convinto che una volta uscita dalla casa capirai molte cose, per il momento goditi questo momento, ti amo più di ogni altra cosa.

Brad appare a sorpresa

Giaele non nasconde un po' di delusione, ma capisce la situazione, visto che il marito effettivamente ha problemi familiari in relazione alle condizioni di salute di mio padre. Questo la induce a dire di essere ciecamente convinta di quello che ha fatto quando ha accettato la sua proposta di matrimonio: "Sono sempre più convinta di quello che ho deciso di fare un anno fa, cioè sposarlo, è stata la scelta più felice della mia vita".

Giaele allo scontro con Alberto per rimanere in casa

Quindi la sorpresa, con l'apparizione di Brad alle sue spalle e l'urlo di gioia di Giaele: "Sei mesi, questa è stata un'esperienza molto difficile per te, per me e per le nostre famiglie", sono state le parole di Brad per lei. Giaele arriva all'atto finale di questo GF Vip, trovando nello scontro con Alberto il primo scoglio da superare per arrivare alla finalissima. Oltre a loro due, le altre sfide: la prima, quella tra Nikita e Micol, è stata vinta proprio da Nikita, mentre nella seconda Oriana ha avuto la meglio su Tavassi. Chi vincerà questa edizione del Grande Fratello Vip?