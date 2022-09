Chi è Bradford Beck, il marito ricco di Giaele De Donà con cui vive solo sei mesi all’anno Bradford Beck è il marito di Sofia Giaele De Donà, la concorrente del GF e l’imprenditore americano stanno insieme da quattro anni e si sono sposati a febbraio 2022. Il loro è un rapporto aperto e, infatti, vivono insieme solamente sei mesi all’anno.

A cura di Ilaria Costabile

Bradford Beck è il ricco marito di Sofia Giaele De Donà, che la concorrente del Grande Fratello Vip ha sposato a febbraio 2022, dopo quattro anni insieme. I due hanno vent'anni di differenza, lei infatti è nata nel 1998, ma questo distacco non è mai stato un problema per entrambi. Lui è un imprenditore e il suo patrimonio è piuttosto consistente.

Chi è Bradford Beck e che lavoro fa il marito di Giaele De Donà

Sono davvero poche le informazioni reperibili sul suo conto, anche il suo profilo Instagram è chiuso, ma quello che si sa è che Bardford Beck è nato nel 1977, ha 45 anni ed è un imprenditore americano laureatosi in ingegneria aerospaziale. È diventato il Ceo diUnited Aeronautical, una società che si trova North Hollywood, in California, e che si occupa della progettazione e costruzione di materiale aeronautico. Il suo nome è abbastanza noto negli States e la sua azienda può vantare collaborazioni con diversi paesi europei, tra cui spunta anche l'Italia.

La storia tra Giaele De Donà e Bradford Beck, 20 anni più grande di lei

I due stanno insieme da quattro anni, come raccontato anche dalla gieffina, ma la proposta di matrimonio è arrivata nel 2021. Lui l'avrebbe portata a Londra, dove ha organizzato un flashmob con un folto gruppo di ballerini, e alla fine dell'esibizione Beck si sarebbe inginocchiato con tanto di anello di diamanti chiedendo la giovane Giaele in sposa. Non è ben chiaro come si siano conosciuti, ma fatto sta che si sono incontrati e hanno deciso di condividere parte della loro vita insieme.

Sofia Giaele De Donà e Bradford Beck, fonte Instagram

Il matrimonio aperto e la convivenza sei mesi all'anno

Le nozze sono arrivate da poco, a febbraio 2022, e sono state celebrate in Messico. Una cerimonia sulla spiaggia insieme ad amici e parenti, che l'influencer ha documentato con foto e video pubblicati sul suo profilo Instagram. Stando a quanto raccontato dalla gieffina nella sua clip di presentazione prima dell'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Sofia Giaele De Donà ha spiegato che lei e suo marito trascorrono insieme solo sei mesi all'anno e, inoltre, hanno una relazione che consente ad entrambi di poter frequentare altre persone, l'importante è che ne siano a conoscenza. Queste affermazioni hanno lasciato non poco di stucco i suoi coinquilini che l'hanno anche accusata di non essere realmente sposata e altri che invece hanno sottolineato come fosse attaccata al conto in banca del marito piuttosto che esserne davvero innamorata.