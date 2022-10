Bradford Beck marito di Giaele ha alle spalle un aspro divorzio, tra presunti tradimenti e violenze Secondo l’ex moglie di Bradford, la modella brasiliana Hetielly Godoi, il matrimonio libero con Sofia Giaele sarebbe una copertura per il vero orientamento sessuale dell’imprenditore. La donna, accusata dall’ex marito di violenze fisiche e verbali, avrebbe scoperto che i tradimenti con Giaele duravano da anni. “Eravamo sposati e lei lo sapeva, il nostro matrimonio è finito a causa sua”.

A cura di Giulia Turco

(A sinistra Sofia Giaele e Bradford Beck, a destra l’ex moglie dell’imprenditore Hetielly Godoi).

Il “matrimonio libero” di Sofia Giaele e Bradford Beck si arricchisce di dettagli. La figura chiave è Hetielly Godoi, modella brasiliana ex moglie dell'imprenditore che ha sposato l’attuale gieffina. La donna ha rilasciato una recente intervista al settimanale Nuovo con la quale vuota il sacco nei confronti dell’ex marito, raccontando di presunti tradimenti con Sofia Giaele.

Non solo, basta fare qualche ricerca per scoprire che la stampa estera pochi anni fa raccontò di un divorzio violento tra la modella e Bradford Back, sfociato in un presunto ordine restrittivo nei confronti della donna. Andiamo con ordine.

Il presunto tradimento di Bradford Beck con Sofia Giaele

Bradford Back ha alle spalle un matrimonio con la modella brasiliana Hetielly Godoi, 37 anni, durato dal 2012 al 2020. La modella recentemente ha rilasciato un’intervista piccata al settimanale Nuovo, spiegando di conoscere molto bene Sofia Giaele. Sarebbe stato proprio il flirt tra lei e Bradford a mettere fine al suo matrimonio. “Non racconta che quando lo ha incontrato, lui era sposato con me e lei lo sapeva bene. Il nostro matrimonio è finito a causa sua”, accusa la modella. Ecco come Hetielly avrebbe scoperto del tradimento:

Nell’aprile 2019, mentre mi trovavo a casa nostra a Los Angeles, ho ricevuto una telefonata anonima di una persona che mi avvisava che mio marito era in un hotel in Brasile con una ragazza. In questo devo dire che Brad ha avuto poca fantasia, perché ha portato Sofia negli stessi alberghi dove soggiornava con me! Saputo il nome dell’hotel ho chiamato e, conoscendomi bene, mi hanno dato i riferimenti del profilo Instagram di Sofia. Lì ho visto che da due anni viaggiavano insieme, pubblicando foto che raccontavano in modo chiaro la loro storia.

Il racconto della donna sembrerebbe trovare riscontro nei fatti. Il profilo Instagram di Giaele racconta infatti che ad aprile 2019 si trovava in Brasile, a Rio de Janeiro. Prima di quel viaggio ha trascorso diverso tempo in California, dove vive l’imprenditore. Già dal 2018 inoltre, Sofia Giaele ha iniziato ad assaporare una vita apparentemente molto diversa da quella che aveva sempre fatto, viaggiando tra Parigi, il Marocco, la Thailandia. “Grazie amore mio”, scriveva a corredo dei suoi post, o ancora “Com’è bello il mondo insieme a te”.

Fonti vicine a Giaele inoltre, confermano a Fanpage.it che la sua conoscenza con Bradford risale a circa 5 anni fa, dunque le date coincidono.

Cosa ci sarebbe davvero dietro la storia dell’amore libero

Secondo la modella brasiliana, l’amore libero raccontato da Giaele al Grande Fratello Vip sarebbe soltanto una montatura. “Lei mente sull’amore libero”, prosegue nell’intervista. “Quando noi stavamo insieme non abbiamo mai avuto rapporti a tre, non fa per lui!”. Non solo, secondo l’ex moglie il matrimonio stesso con Giaele potrebbe essere una copertura rispetto al vero orientamento sessuale di Bradford. “Quando ho scoperto la sua relazione con Sofia, erano 5 anni che io e Bradford non facevamo l’amore. Ho cominciato a nutrire dei dubbi che a Brad piacessero veramente le donne”, ammette.

Lui è un imprenditore nel settore dell’aeronautica, lavora in un ambiente ancora molto legato alla tradizione, per cui è importante che abbia una donna al duo fianco. Sposare Sofia credo che gli sia servito per coprire i suoi segreti.

Le violenze durante il divorzio da Bradford Beck

A quanto pare il matrimonio Hetielly Godoi sarebbe finito nel peggiore dei modi, culminando con l’accusa di violenze fisiche e verbali da parte dell’ex marito. Lo ha riportato Daily Mail nel giugno 2019, quando la modella brasiliana era balzata agli onori del gossip per via di un flirt con l’attore americano Dylan McDermott, noto per la serie televisiva The Practice e American Horror Story. Si era parlato di un aspro divorzio tra la modella e Bradford che, secondo The Blast, aveva confessato: “Lei ha abusato di me fisicamente e verbalmente. Mi ha perseguitato e molestato. Ha distrutto un bagno con una mazza e ha spaccato i finestrini dell’auto”. Secondo il racconto testimoniato da un corredo di foto, a seguito delle violenze l’imprenditore avrebbe ottenuto un ordine restrittivo temporaneo contro la modella mentre il loro divorzio veniva ufficializzato.