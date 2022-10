Bradford Beck preoccupato per la moglie Giaele, il portavoce: “Teme che stia perdendo il controllo” Bradford Beck sarebbe preoccupato e infastidito dal comportamento della moglie Giaele De Donà al GF Vip, sempre più vicina ad Antonino Spinalbese. Un portavoce dell’imprenditore ha dichiarato che “non voleva neanche che partecipasse al reality”.

A cura di Gaia Martino

Il marito di Giaele De Donà, Bradford Beck, è preoccupato per come la moglie sta vivendo la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP, segnata anche dall'amicizia particolare con Antonino Spinalbese. Un portavoce dell'imprenditore 45enne, Thomas Incontri, ha rivelato a Pipol Tv che inizialmente non voleva che lei entrasse a far parte del reality, ma l'ha appoggiata spinto dall'amore che prova per lei, ma ad oggi "Non è sereno".

Bradford Beck infastidito dagli atteggiamenti della moglie

Il portavoce del marito di Giaele De Donà ha raccontato come l'imprenditore sta vivendo l'esperienza della moglie in tv. "Inizialmente, quando è stata confermata come nuova concorrente del GFvip7, Bradford era molto preoccupato. Lui, essendo un imprenditore internazionale, non era così tanto d’accordo che sua moglie potesse pensare di entrare in un contesto televisivo così forte e chiacchierato". Avrebbe deciso però di appoggiarla spinto dal forte sentimento che prova per lei, ha aggiunto.

Adesso che Giaele si è avvicinata molto anche fisicamente ad Antonino Spinalbese lui è molto infastidito. Quello che intende dire Brad a tutti è che il loro “amore libero” può valere e vale solo all’interno delle loro quattro mura, non certo davanti a tutta l’Italia.

Non sarebbe arrabbiato per quanto sta accadendo nella Casa di Cinecittà, ma "preoccupato. Ha paura che a lei le stia sfuggendo tutto di mano e che stia perdendo il controllo delle sue emozioni". Ma non solo. "Non ha timore di perderla, ma crede che tutto stia andando un po' troppo oltre". Bradford Beck starebbe provando imbarazzo per gli atteggiamenti della moglie, si legge dalle parole del suo portavoce a Pipol tv, e per questo motivo "non è sereno".

Due giorni fa Giaele era sotto le coperte con Antonino

Bradford Beck teme che la moglie possa perdere il controllo delle sue emozioni nella casa del GF Vip, fatto che potrebbe essersi già verificato visto il particolare riavvicinamento tra Giaele e Antonino, nonostante la furiosa lite della scorsa settimana. Due giorni fa sono stati inquadrati dalle telecamere mentre si nascondevano sotto le coperte. Si intuiscono soltanto pochi movimenti dal video diventato virale sui social, poi l'ex compagno di Belen che sussurra "Fai piano".