Antonino e Giaele intimi sotto le coperte al Gf Vip: “Fai piano”, le telecamere riprendono la scena Strani movimenti sotto le coperte tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Le telecamere del Grande Fratello inquadrano la scena che sembrerebbe essere parecchio intima. “Fai piano”, sussurra lui. E lei, tenendo le mani fuori, dimostra che i movimenti provengono dall’ex di Belén.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Che cosa è accaduto sotto le coperte tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà? Le telecamere del Grande Fratello Vip hanno inquadrato quello che sembrerebbe essere stato un momento di forte intimità tra i due, consumatosi nella serata di ieri. La scena, almeno nella parte iniziale, è chiara: Antonino e Giaele sono a letto, scherzano tra loro prima di coprirsi interamente con la trapunta. Da quel momento, riescono a intuirsi solo una serie di movimenti, sospiri e una frase dell’ex compagno di Belén Rodriguez che a un certo punto sembra sussurrare un “Fai piano”.

Il video della scena hot

Sono decine i video circolati in rete che raccontano la scena in questione. Uno in particolare, pubblicato proprio sul profilo del GF Vip, mostra la scena fin dall’inizio. “Hai paura di rimanere solo con me?”, chiede provocatoriamente Giaele ad Antonino, poi aggiunge: “Ora di Carnevale sarai così innamorato di me che non te ne andrai più. Inutile che fai il fenomeno”. Poi i due si stendono insieme a letto e Giaele puntualizza tra le risate: “Sei tu che mi tiri. Non ci casco più”. Si riferisce alle accuse mosse contro di lei secondo le quali sarebbe Giaele a provocare Antonino senza essere corrisposta.

Il trucco di Giaele: ha dimostrato che è Antonino a cercarla

Quanto accaduto sotto le coperte consegna a Giaele la prima meta della serata. La donna, lasciando appositamente le mani fuori dalle coperte per dimostrare di essere rimasta ferma, ha fatto in modo che la telecamere dimostrasse che non è stata lei a condurre la dinamica (qualunque essa sia) consumatasi in quei minuti. Una mossa strategica che ha uno scopo preciso: dimostrare che è Antonino a cercare il contatto fisico, indipendentemente dai silenzi di lui. Una battuta pronunciata poco dopo da Attilio Romita che, riferendosi a una presunta macchia sui jeans di Antonino, ride e dice: “Hai il segno delle mani di Giaele”.