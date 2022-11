Bradford Beck e la lettera a Giaele al GF Vip: “Preoccupato per il tuo comportamento come moglie” Nel corso della puntata del 3 novembre del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha ricevuto una lettera dal marito Bradford Beck. L’imprenditore si è detto preoccupato per alcune azioni della moglie, spesso vicina ad Antonino Spinalbese, ma pronto per il confronto.

Il marito di Giaele De Donà ha rotto il silenzio. Bradford Beck ha inviato una lettera alla moglie, concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, che negli ultimi giorni era preoccupata per le sorti del suo matrimonio e temeva di aver in qualche modo infastidito il marito. "Non mi sono fatta problemi a vedere mio marito con la mia migliore amica, mi sono fatta problemi a vederlo senza fede", ha spiegato Giaele.

La lettera di Bradford Beck per Giaele

"Tuo marito Brad si è fatto vivo e ha scritto per te una lettera", ha esordito Alfonso Signorini rivolgendosi a Giaele nel corso della puntata del 3 novembre del GF Vip. Bradford Beck, imprenditore e marito della concorrente, ha finalmente rotto il silenzio per confrontarsi con la compagna, spiegando di essere preoccupato per alcuni suoi comportamenti, ma aperto al confronto visto il grande amore che nutre nei suoi confronti:

Ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di fiducia per vivere la vita al massimo rimanendo impegnati insieme nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore. Non importa quanto tempo siamo stati separati, non importa quante miglia possano separarci e non importa quanti ostacoli ci siano stati posti di fronte perché una parte di te era ed è sempre con me.

L'imprenditore ha spiegato di aver accettato la partecipazione della moglie del Grande Fratello a due condizioni: "Di essere rispettosa del nostro rapporto, non oltrepassando la nostra linea concordata, due rispettare il mio desiderio di rimanere una persona riservata". Al momento però è preoccupato per il suo comportamento, giudicandolo "ben al di là di quello che sarebbe rispettoso per me". Beck ha poi concluso con una dichiarazione d'amore alla moglie, sperando presto in un confronto.

La reazione di Giaele De Donà

Dopo aver ascoltato le parole del marito, Giaele ha fatto delle ipotesi su quale suo atteggiamento nella casa possa averlo infastidito e ha ribadito il bisogno di incontrarlo:

Penso che lui ci sia rimasto male per dei miei comportamenti, immagino che possano essere delle frasi che ho detto, per esempio "mi sento me stessa". Non intendevo dire che con mio marito non lo sono, ma che Antonino è l'unico che mi ha compresa qui dentro. Ho bisogno di parlare con lui, se non viene vado io. Sono stata troppo male in questi giorni.

Signorini allora ha provato a rassicurarla ulteriormente e sembrerebbe esserci riuscito: "La lettera è una manifestazione di grande amore e questo ti deve dare sicurezza. Poi faremo in modo di farti parlare con lui. Ora è a Los Angeles e sta bene". Anche Spinalbese ha voluto dire la sua sulla questione: "Ho cercato di staccarmi da lei, non metterla in difficoltà anche se tra noi c'è un bel rapporto".